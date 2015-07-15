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    Измайлов не ведет переговоры с "Краснодаром"

    Агент полузащитника португальского "Порту" Марата Измайлова Паулу Барбоза сообщил, что его клиент не ведет переговоров с "Краснодаром", за который футболист выступал в прошлом сезоне на правах аренды:
    "Ведем переговоры с командами из Саудовской Аравии, ОАЭ и Германии. "Краснодар"? Нет, после окончания аренды никаких предложений от них не поступало. Думаю, что будущее Марата определится к началу следующей недели", - приводит слова агента "Чемпионат".

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    Источник: Чемпионат.ком

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    15.07.2015 15:29
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +1678

      cska plus 15 июля 2015, 18:44

      В принципе Марат неплохой сезон провёл в Краснодаре!

      0
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      Рейтинг: +19

      weunnu 15 июля 2015, 18:32

      Хочешь бешеного секса по 2-3 часа, сильной эрекции, долго не кончать и увеличение размеров полового члена?!Теперь это возможно и безопасно!Вот сами почитайте -- http://emacho.gu.ma

      0
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      Рейтинг: +437

      caravanbashi 15 июля 2015, 17:22

      Марату больше уже никто не хочет платить высокую зарплату.

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      Рейтинг: +388

      Нохчи Чоь 15 июля 2015, 16:58

      Странно что Краснодар не предложил пролонганцию, был одним из лучших в стане быков

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      Рейтинг: +1476

      sir_Alex 15 июля 2015, 16:31

      Однозначно в ОАЭ

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      Рейтинг: +114

      denmig 15 июля 2015, 15:41

      ну и зря...

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      Рейтинг: +21

      10al7 > 15 июля 2015, 17:37

      у него на 2 года было, его не нужно было продлять, чтобы тот остался

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      Рейтинг: +114

      denmig > 15 июля 2015, 18:16

      ник нэйм - это короткое имя с англ! а не набор из звездных войн!

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