Измайлов не ведет переговоры с «Краснодаром»

Агент полузащитника португальского «Порту» Марата Измайлова Паулу Барбоза сообщил, что его клиент не ведет переговоров с «Краснодаром», за который футболист выступал в прошлом сезоне на правах аренды:







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«Ведем переговоры с командами из Саудовской Аравии, ОАЭ и Германии. «Краснодар»? Нет, после окончания аренды никаких предложений от них не поступало. Думаю, что будущее Марата определится к началу следующей недели», – приводит слова агента «Чемпионат».! С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: bombardir.ru В планах – новый дизайн, новые авторы, новые рубрики, эксклюзивные интервью, мобильная версия и многое другое. Запоминайте новый адрес и добавляйте в закладки!