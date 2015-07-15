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    Измайлов не ведет переговоры с «Краснодаром»

    Агент полузащитника португальского «Порту» Марата Измайлова Паулу Барбоза сообщил, что его клиент не ведет переговоров с «Краснодаром», за который футболист выступал в прошлом сезоне на правах аренды:
    «Ведем переговоры с командами из Саудовской Аравии, ОАЭ и Германии. «Краснодар»? Нет, после окончания аренды никаких предложений от них не поступало. Думаю, что будущее Марата определится к началу следующей недели», – приводит слова агента «Чемпионат».

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    Источник: Чемпионат.ком

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    15.07.2015 15:29
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    Комментарии (9)
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    denmig
    1436964109
    ну и зря...
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    sir_Alex
    1436967098
    Однозначно в ОАЭ
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    Нохчи Чоь
    1436968722
    Странно что Краснодар не предложил пролонганцию, был одним из лучших в стане быков
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    caravanbashi
    1436970146
    Марату больше уже никто не хочет платить высокую зарплату.
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    weunnu
    1436974341
    Хочешь бешеного секса по 2-3 часа, сильной эрекции, долго не кончать и увеличение размеров полового члена?!Теперь это возможно и безопасно!Вот сами почитайте -- http://emacho.gu.ma
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    cska plus
    1436975044
    В принципе Марат неплохой сезон провёл в Краснодаре!
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    ologreds
    1694997608
    numo435757
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