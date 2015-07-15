Сразу три итальянских клуба объявлены банкротами

Три итальянских футбольных клуба - "Реджина", "Варезе" и "Венеция" - накануне были признаны банкротами. так как не смогли решить все свои финансовые проблемы перед началом турниров в своих сериях. Но всем коллективам предоставлена возможность начать-таки сезон в "Серии Д", если они сумеют в самое ближайшее время найти инвесторов.



"Реджина" с 1999-го по 2009-й год выступала в "Серии А".



Внимание! С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: bombardir.ru В планах - новый дизайн, новые авторы, новые рубрики, эксклюзивные интервью, мобильная версия и многое другое. Запоминайте новый адрес и добавляйте в закладки!