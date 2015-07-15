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    Сразу три итальянских клуба объявлены банкротами

    Три итальянских футбольных клуба - "Реджина", "Варезе" и "Венеция" - накануне были признаны банкротами. так как не смогли решить все свои финансовые проблемы перед началом турниров в своих сериях. Но всем коллективам предоставлена возможность начать-таки сезон в "Серии Д", если они сумеют в самое ближайшее время найти инвесторов.

    "Реджина" с 1999-го по 2009-й год выступала в "Серии А".

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    Источник: Football Italia

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    15.07.2015 10:09
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    Комментарии53
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      Рейтинг: +35

      TiffosoBianconero 16 июля 2015, 13:37

      Мама мия, что творится!желаю клубам наверстить упущенное в кратчайшие сроки

      0
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      Рейтинг: +97

      Zen-Aky 15 июля 2015, 17:53

      Жаль Реджину хорошая команда была надеялся что Регина в скором времени вернется все таки в Серия А но очень жаль.

      0
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      Рейтинг: +186

      Juventus21 15 июля 2015, 16:57

      Уже ничему не удивлён после случая с Пармой. Жаль, клубы.

      1
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      Рейтинг: +65

      jurgen h 15 июля 2015, 14:44

      о как! пусть у обамы денег попросят

      0
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      Рейтинг: +208

      Хосеп Гварделидзе 15 июля 2015, 14:43

      Нет у них никакого кризиса, клубы банкротятся, так как живут не по средствам.
      По мерках итальянского футбола все российские клубы-банкроты с самого рождения.

      0
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      Рейтинг: +21

      10al7 15 июля 2015, 14:09

      у венеции вроде русский владелец был, который обещал поднять клуб...

      0
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      Рейтинг: +254

      Vector > 10al7 15 июля 2015, 14:43

      Там вроде как сделка не состоялась... Или состоялась, но цель была, возможно, другой...

      0
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      Рейтинг: +313

      Lazio-Kiev > 10al7 15 июля 2015, 14:49

      ...его торнадо унесло!)

      2
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      Рейтинг: +21

      10al7 > Lazio-Kiev 15 июля 2015, 17:39

      торнадо?

      1
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      Рейтинг: +93

      Deuced > Lazio-Kiev 15 июля 2015, 19:48

      ахахх точняк

      1
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      Рейтинг: +313

      Lazio-Kiev > 10al7 15 июля 2015, 20:11

      Торнадо. Только не батальон!)

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      Рейтинг: +1775

      piercman 15 июля 2015, 13:34

      а как в венеции играют в футбол?

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      Рейтинг: +131

      КиLLеr 15 июля 2015, 13:31

      Куда катиться футбольный мир,эх...

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      Рейтинг: +847

      rubinovyi2 15 июля 2015, 13:26

      Посыпалось.

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      Рейтинг: +923

      eaguar 15 июля 2015, 13:14

      Жаль .

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