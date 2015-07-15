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    Усманов простит РФС долг за Капелло

    Известный российский бизнесмен Алишер Усманов намерен простить РФС долг. Ранее Усманов помог организации погасить задолженность перед главным тренером сборной России Фабио Капелло.

    "Я даже не знаю об официальном решении о расторжении контракта с Капелло. Повторюсь, я принял решение помочь РФС, так как та ситуация с зарплатой Фабио Капелло была недопустима. Меня, кстати, о помощи особо и не просили. Точнее, просили, но не из РФС. Сейчас руководство в РФС меняется, тех людей, которым я выдавал эти средства как займ, уже нет, так что я вряд ли буду просить возвращать мне средства. Пусть РФС поправит свои дела и обеспечит подготовку к чемпионату мира, который пройдет в нашей стране!, сказал Усманов в интервью "Россия 24".
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    Источник: Sportbox.ru

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    15.07.2015 00:20
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    Комментарии78
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      Рейтинг: +247

      KLINSI 16 июля 2015, 20:40

      Точнее, просили, но не из РФС.

      Интересно кто?))

      0
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      Рейтинг: +1054

      Сергей Саныч 15 июля 2015, 19:42

      Взять бы его к нам в отдел селекции.
      Зарплату достойную предложить.

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      Рейтинг: +190

      shtair 15 июля 2015, 18:00

      Усманов понимает бесперспективной вытряхивание денег из РФС, так хоть благородно будет выглядеть

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      Рейтинг: +5873

      maygli 15 июля 2015, 13:45

      Теперь РФС лямов сто надо налогов заплатить, т.к. эта сумма. которую Усманов получается подарил, для РФС из займа переходит в категорию прибыли. :))

      0
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      Рейтинг: +163

      Voronzov 15 июля 2015, 13:04

      как ему скажут, так и сделает. Он сам здесь не причем.

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      Рейтинг: +12

      Alex-101T > Voronzov 15 июля 2015, 14:18

      Раньше на его месте был Абрамович, пока не перебрался в Британию на пмж.

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      Рейтинг: +243

      KoValery 15 июля 2015, 11:47

      Разве даром? Получит налоговые каникулы, скорее всего

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      Рейтинг: +389

      MALOVAR 15 июля 2015, 11:26

      У этого государства нет будущего ,это 90 ые а не 2015 год ,на месте топчатся

      1
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      Рейтинг: +8590

      vashinin 15 июля 2015, 10:26

      аттракцион невиданной щедрости))

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      Рейтинг: +1678

      cska plus 15 июля 2015, 10:17

      наверное Усманова просил Генеральный прокурор РФ!))

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      Рейтинг: +847

      rubinovyi2 15 июля 2015, 10:02

      Хах!

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