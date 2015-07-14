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    • Глава соцкомитета СФ об отставке Капелло: «Бездарно потраченные средства»

    Глава соцкомитета СФ об отставке Капелло: «Бездарно потраченные средства»

    Глава социального комитета Совета Федерации Валерий Рязанский заявил, что сожалеет о бездарно потраченных средствах в виде завышенных выплат и компенсаций теперь уже бывшему главному тренеру сборной России Фабио Капелло.
    Российский футбольный союз ранее во вторник заявил о разрыве контракта с Капелло. По данным СМИ, объем выплат итальянскому тренеру может составить более 900 миллионов рублей.
    «Совершенно ничем не обоснованный заложенный в контракте объем средств без учета выхода на практический результат», – заявил «РИА Новости» Рязанский. По его словам, хорошо, что это были не средства госбюджета, но «обидно за бездарно потраченный финансовый ресурс нашей страны».
    Говоря в целом об отставке Капелло, Рязанский сказал: «Давно пора». Он напомнил, что в конце весенней сессии парламент принял поправки в закон о физкультуре и спорте, который регламентирует количество иностранных легионеров в российских командах и учитывает специфику привлечения иностранных специалистов.
    «Закон направлен на восстановление здравого смысла во всех действиях наших (спортивных) федераций. Нужно включать государственные мозги в это дело и государственное регулирование, что и было сделано», – сказал сенатор.
    По мнению парламентария, на руководящие должности нужно активнее привлекать российских специалистов с разумными выплатами по контрактам, без «заоблачных» платежей, как у Капелло.

    Кроме того, как сообщает агенство «РИА Новости», бизнесмен Алишер Усманов заявил, что не выделял деньги на оплату неустойки Капелло.
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    Источник: РИА «Новости»

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    14.07.2015 17:25
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    Комментарии (60)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    salaga
    1436895026
    Нужно включать государственные мозги в это дело и государственное регулирование, что и было сделано\", - сказал сенатор. --------------------------------------------------- Правительственное решение проблемы всегда хуже самой проблемы.
    Ответить
    VLR123
    1436896561
    спохватились...
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    ЮЗИК
    1436897189
    Позднее зажигание
    Ответить
    fr3nd
    1436898797
    сколько же времени и средств потребовалось шоб эти гос мозги тугие расшевелить
    Ответить
    Rruma
    1436899053
    Как говорил Барбос (Бобик в гостях у Барбоса): \"а у меня еще есть!\"
    Ответить
    Pleafant
    1436899941
    Если Усманов не выделял деньги на компенсацию,значит её выплатили из бюджета,но никогда в этом не признаются.
    Ответить
    Bobus
    1436901581
    Спаллетти зарплату в Зените ещё получает?
    Ответить
    ФорвардЪ
    1436948104
    почему бездарно? кто то себе новую яхту купил, кто дом, кто еще чего нибудь, каждый нажился на этом контракте!
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    nahan
    1437282518
    Очень даже дарно для Капеллова...
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    ologreds
    1694997613
    numo435670
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