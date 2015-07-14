Глава соцкомитета СФ об отставке Капелло: «Бездарно потраченные средства»

Глава социального комитета Совета Федерации Валерий Рязанский заявил, что сожалеет о бездарно потраченных средствах в виде завышенных выплат и компенсаций теперь уже бывшему главному тренеру сборной России Фабио Капелло.
Российский футбольный союз ранее во вторник заявил о разрыве контракта с Капелло. По данным СМИ, объем выплат итальянскому тренеру может составить более 900 миллионов рублей.
«Совершенно ничем не обоснованный заложенный в контракте объем средств без учета выхода на практический результат», – заявил «РИА Новости» Рязанский. По его словам, хорошо, что это были не средства госбюджета, но «обидно за бездарно потраченный финансовый ресурс нашей страны».
Говоря в целом об отставке Капелло, Рязанский сказал: «Давно пора». Он напомнил, что в конце весенней сессии парламент принял поправки в закон о физкультуре и спорте, который регламентирует количество иностранных легионеров в российских командах и учитывает специфику привлечения иностранных специалистов.
«Закон направлен на восстановление здравого смысла во всех действиях наших (спортивных) федераций. Нужно включать государственные мозги в это дело и государственное регулирование, что и было сделано», – сказал сенатор.
По мнению парламентария, на руководящие должности нужно активнее привлекать российских специалистов с разумными выплатами по контрактам, без «заоблачных» платежей, как у Капелло.
Кроме того, как сообщает агенство «РИА Новости», бизнесмен Алишер Усманов заявил, что не выделял деньги на оплату неустойки Капелло.
Кроме того, как сообщает агенство «РИА Новости», бизнесмен Алишер Усманов заявил, что не выделял деньги на оплату неустойки Капелло.
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