Глава соцкомитета СФ об отставке Капелло: «Бездарно потраченные средства»

Глава социального комитета Совета Федерации Валерий Рязанский заявил, что сожалеет о бездарно потраченных средствах в виде завышенных выплат и компенсаций теперь уже бывшему главному тренеру сборной России Фабио Капелло.



Российский футбольный союз ранее во вторник заявил о разрыве контракта с Капелло. По данным СМИ, объем выплат итальянскому тренеру может составить более 900 миллионов рублей.



«Совершенно ничем не обоснованный заложенный в контракте объем средств без учета выхода на практический результат», – заявил «РИА Новости» Рязанский. По его словам, хорошо, что это были не средства госбюджета, но «обидно за бездарно потраченный финансовый ресурс нашей страны».



Говоря в целом об отставке Капелло, Рязанский сказал: «Давно пора». Он напомнил, что в конце весенней сессии парламент принял поправки в закон о физкультуре и спорте, который регламентирует количество иностранных легионеров в российских командах и учитывает специфику привлечения иностранных специалистов.



«Закон направлен на восстановление здравого смысла во всех действиях наших (спортивных) федераций. Нужно включать государственные мозги в это дело и государственное регулирование, что и было сделано», – сказал сенатор.

