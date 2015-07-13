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    Черчесов о Капелло: «Я понимаю состояние своего коллеги»

    Бывший главный тренер «Динамо» Станислав Черчесов заявил, что говорить о должности наставника сборной России он будет готов лишь после официального объявления об отставке Фабио Капелло. В интервью «Спорт-Экспресс» Черчесов подчеркнул, что открыт для предложений:
    «Пока этот вопрос неактуален, поскольку у сборной есть главный тренер. И если Фабио Капелло продолжит работать, только пожелаю ему удачи. Поскольку сам только что был в аналогичной ситуации, когда все только и обсуждали мою отставку, а я сам о ней ничего не знал, то понимаю состояние своего коллеги. Но на сегодня я – свободный от каких-либо обязательств тренер. И коль скоро так все сложилось в «Динамо», теперь открыт для предложений».
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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    13.07.2015 22:56
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    Комментарии (69)
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    spam2009
    1436848095
    усатая б...ть опять разговорилась
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    mat73
    1436848613
    \"Я понимаю его. меня вот уволили, его увольняют...\" Создавайте профсоюз эпта))))
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    fr3nd
    1436850802
    2 бедненьких тренера. пожалеть их теперь что ли, раз выгнали из-за их несостоятельности и бесполезности?
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    sir_Alex
    1436855045
    Намекнул как бэ
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    забайкальский армеец
    1436856342
    Вот кого не хотелось бы видеть в сборной,так это Черчесова,гонору много и сборную будет постоянно лихорадить.Лучший вариант Бердыев.
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    Hasselby
    1436860165
    Не, Стасону нужно тренировать кого-то из нижней части, в клубах с амбициями ему смелости не хватает в ответственных играх. Трусовато запирается в надежде на ничейку. А в командах без задач особых у него попрет я думаю. Как раз в сборную -((
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    nahan
    1436891837
    Рано что либо говорить.
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    112910415
    1436900249
    у коллеги теперь- огромное состояние!
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    Павлюченко 13
    1437049959
    Лучше итальянца на пост поставить!
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    ologreds
    1694997617
    numo435605
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