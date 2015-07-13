Черчесов о Капелло: «Я понимаю состояние своего коллеги»

Бывший главный тренер «Динамо» Станислав Черчесов заявил, что говорить о должности наставника сборной России он будет готов лишь после официального объявления об отставке Фабио Капелло. В интервью «Спорт-Экспресс» Черчесов подчеркнул, что открыт для предложений:



«Пока этот вопрос неактуален, поскольку у сборной есть главный тренер. И если Фабио Капелло продолжит работать, только пожелаю ему удачи. Поскольку сам только что был в аналогичной ситуации, когда все только и обсуждали мою отставку, а я сам о ней ничего не знал, то понимаю состояние своего коллеги. Но на сегодня я – свободный от каких-либо обязательств тренер. И коль скоро так все сложилось в «Динамо», теперь открыт для предложений».