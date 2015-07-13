Газзаев о Капелло: «Лучше конец ужаса, чем ужас без конца»

Заслуженный тренер России Валерий Газзаев заявил, что главный тренер национальной команды Фабио Капелло должен был быть уволен еще год назад, после чемпионата мира-2014 в Бразилии. Он добавил, что в России есть много специалистов, способных возглавить главную команду страны.



«Год назад, еще после нашей неудачи на чемпионате мира в Бразилии я утверждал, что тренер сборной вместе с президентом РФС должны сложить свои полномочия, – сказал Газзаев. – В итоге к этому пришли через год, потеряв драгоценное время, а если бы это случилось тогда, то не дошло бы до угнетающей ситуации с главной командой страны. Но лучше конец ужаса, чем ужас без конца.

