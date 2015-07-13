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    Газзаев о Капелло: «Лучше конец ужаса, чем ужас без конца»

    Заслуженный тренер России Валерий Газзаев заявил, что главный тренер национальной команды Фабио Капелло должен был быть уволен еще год назад, после чемпионата мира-2014 в Бразилии. Он добавил, что в России есть много специалистов, способных возглавить главную команду страны.
    «Год назад, еще после нашей неудачи на чемпионате мира в Бразилии я утверждал, что тренер сборной вместе с президентом РФС должны сложить свои полномочия, – сказал Газзаев. – В итоге к этому пришли через год, потеряв драгоценное время, а если бы это случилось тогда, то не дошло бы до угнетающей ситуации с главной командой страны. Но лучше конец ужаса, чем ужас без конца.
    На пост тренера сборной у нас есть и опытные кандидаты, как Олег Романцев, полный сил и здоровья, обладающий колоссальным опытом, Юрий Семин и представители более молодого поколения Александр Бородюк, десять лет работавший в сборной, Валерий Карпин, Леонид Слуцкий. Есть кому вывести команду на Евро-2016. Выбор за РФС».
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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    13.07.2015 20:31
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    Комментарии (86)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    Кабинетный Зенит
    1436827465
    Пусть сам и тренерует
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    Lucius Vorenus
    1436828048
    новый тренер новые надежды! а Капелло сразу было понятно что вредный старикан ничё не сделает хорошего.
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    alexxxi
    1436832805
    Нашу сборную уже никто не реанимирует.
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    alessios1990
    1436837685
    Просто тогда у руля РФС стоял Коля Толстых, который был в хороших отношениях с Капелло) А сейчас Толстых уже нет, а Дон Фабио до сих пор тренирует нашу сборную! Пора уже отправить итальянца на пенсию и пригласить отечественного специалиста.
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    забайкальский армеец
    1436859896
    Ужас будет долгим.
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    КПР
    1436859908
    Не тех усонос назвал, не тех.
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    КПР
    1436860146
    Ваще ВГГ далёк от реалий !
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    Denfard
    1436868571
    Какой тю Капелло так объегорил РФС что потомки Итальянца ему при жизни памятник поставят как он надул Российских чиновниках футбола молодец
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    nahan
    1436891192
    Абсолютно прав.
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    ologreds
    1694997619
    numo435595
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