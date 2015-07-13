Газзаев о Капелло: «Лучше конец ужаса, чем ужас без конца»

Заслуженный тренер России Валерий Газзаев заявил, что главный тренер национальной команды Фабио Капелло должен был быть уволен еще год назад, после чемпионата мира-2014 в Бразилии. Он добавил, что в России есть много специалистов, способных возглавить главную команду страны.
«Год назад, еще после нашей неудачи на чемпионате мира в Бразилии я утверждал, что тренер сборной вместе с президентом РФС должны сложить свои полномочия, – сказал Газзаев. – В итоге к этому пришли через год, потеряв драгоценное время, а если бы это случилось тогда, то не дошло бы до угнетающей ситуации с главной командой страны. Но лучше конец ужаса, чем ужас без конца.
На пост тренера сборной у нас есть и опытные кандидаты, как Олег Романцев, полный сил и здоровья, обладающий колоссальным опытом, Юрий Семин и представители более молодого поколения Александр Бородюк, десять лет работавший в сборной, Валерий Карпин, Леонид Слуцкий. Есть кому вывести команду на Евро-2016. Выбор за РФС».
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