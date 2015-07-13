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    "Динамо" расторгло контракт с Черчесовым

    В твиттере ФК "Динамо" появилось сообщение об официальной отставке тренера Станислава Черчесова и назначении на освободившуюся должность Андрея Кобелева.

    "Андрей Кобелев сменил на посту главного тренера Станислава Черчесова, трудовой договор с которым расторгнут по обоюдному согласию сторон", - говорится в сообщении.

    Напомним, что Черчесов возглавил московское "Динамо" в апреле 2014 года. На посту тренера "бело-голубых" Черчесов дважды приводил команду к четвертому месту в чемпионате России, а в сезоне-2014/15 команда под его руководством дошла до 1/8 финала Лиги Европы, где уступила итальянскому "Наполи". Сегодня,13 июля, Черчесов отправлен в отставку. Незадолго до увольнения в руководстве клуба произошли серьезные перестановки, в частности, на должность спортивного директора был назначен экс-тренер "Динамо" Андрей Кобелев.

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    Источник: ФК «Динамо»

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    13.07.2015 18:24
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    Комментарии230
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      Рейтинг: +157

      Sevastopol-www 17 июля 2015, 09:35

      Новая эпоха

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      Рейтинг: +152

      ren888888 15 июля 2015, 18:25

      Здравствуй родной кишлак)

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      Рейтинг: +283

      nahan 14 июля 2015, 19:00

      Что ж, успешной работы Кобелеву.

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      Рейтинг: +26

      Aris 14 июля 2015, 16:45

      Откровенная прачечная...
      Саламыч серьезный мужик, насмотрелся он ... и, вероятно, сам бы ушел......

      В этом-то и вся сила.... чиновников.....

      0
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      Рейтинг: +379

      o33uk 14 июля 2015, 15:07

      Ну что ж как не прискорбно осознавать, но ничего нового каждые полтора года происходит одно и тоже, но в этот раз мы достигли апогея кретинизма.
      За шесть дней до старта чемпионата сливают главного тренера, который работал на мой взгляд из всех предыдущих тренеров наиболее успешно, а на его место приглашают очень "маститого" специалиста Кобелева не работавшего НИГДЕ с 2012 года, которым восторгаются Борисыч ну и ему подобные получая экстаз видимо от воспоминаний о третьем месте и о боже квалификация ЛЧ(слив Селтику и слив могу ошибиться по моему Болгарам)блин об этом даже стыдно вспоминать потому что прошло уже много лет.
      Последнее место работы Кобелева Крылья Советов ни убавить ни прибавить!!!
      Самое страшное то что оставшись без Еврокубков разбегутся все кто пришёл при Саламыче и первым будет Матьё, за ним и остальные т.к. смотреть на этот бардак никому не захочется да и не зачем.

      Короче говоря сезон мне кажется уже провален заранее, т.к. пока Кобелев перезнакомится со всеми, пока изучит возможности игроков пройдёт уйма времени да и перестроится на игру нового тренера тоже займёт время хотя и немного т.к. кроме игры от обороны и навесов в штрафную на одинокого нападающего больше, он ничего придумать не сможет.(На матч с Зенитом попытаюсь угадать тактику 5-4-1 он всегда так играл)

      Собирался ехать брать абик, но после этих событий буду лучше на дачу ездить чем смотреть это унылое ..вно, и поверьте я не один кто так же думает, буду угарать когда D2 начнёт опять голосить Сколько можно вы з....ли и тд..

      Очень жаль что Саламыча попросили на выход(((((((

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      Рейтинг: +164

      spartak11 14 июля 2015, 13:06

      довыё.....ся

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      Рейтинг: +20

      178Rus 14 июля 2015, 10:38

      вот и хорошо... но только почему именно сейчас, а не сразу после окончания сезона (14-15).

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      Рейтинг: +370

      _armeec_ 14 июля 2015, 10:32

      Всё таки "выжил" его Денисов )))

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      Рейтинг: +47

      di Namo 14 июля 2015, 09:50

      Первый круг Черчесов провел замечательно. И большинство Динамовских болел отдавали ему должное. Но последние 8 матчей 2-го круга... Все забыли?
      Это что, не тренерский косяк? 8 очков в 8-и играх!!! Супер-тренер! Ничья с Арсеналом, ничья с Торпедо, проигрыш Амкару... И это все за каких-то 40 дней. Как тренер поработал, так команда и финиширует!

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      Рейтинг: +41

      Flopik > di Namo 14 июля 2015, 10:10

      т.е. последние 8 матчей он не хотел работать или доносить до игроков свои мысли? 22 матча хотел а под конец все упало?
      Арсенал Торпедо Амкар, это те команда, не в обиду им, но динамо и без тренера должно обыгрывать, особенно первые две, с таким то подбором игроков.
      может его просто "заказали"?
      но то что он пес и динамо был не нужет-это однозначно

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      Рейтинг: +26

      Aris > di Namo 14 июля 2015, 16:46

      Так это же откровенный слив.....

      Заказали Саламыча.....

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      Рейтинг: +109

      Spectr 14 июля 2015, 09:37

      Нато только и может что кулаками махать,Взять тот же Афган и Ирак,смешно.Были уже "герои" что на Россию перли,результат надеюсь знаешь,великий осетинский воин. ОТвет для псевдо патриота Аланского

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      Рейтинг: +302

      Аланский патриот > Spectr 14 июля 2015, 09:40

      А что в афгане только русские воевали? Я тебе скажу, мой дядя (осетин) был командиром взвода в Афгане.

      Россия ничто без других народов.

      И хватит уже писать свою фашистскую и нацистскую ерунду.

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      Рейтинг: +109

      Spectr > Аланский патриот 14 июля 2015, 09:44

      Видимо у Душманов командиром взвода был?

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      Рейтинг: +302

      Аланский патриот > Spectr 14 июля 2015, 09:45

      Ты чертило, разбить бы тебе ebliще.

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      Рейтинг: +109

      Spectr > Аланский патриот 14 июля 2015, 09:48

      Что мешает?Или мне тебе чартер из Московии заказать?

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      Рейтинг: +302

      Аланский патриот > Spectr 14 июля 2015, 09:49

      Давай приезжай.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +302

      Аланский патриот > Spectr 14 июля 2015, 09:52

      Бандеровец устроившийся в полицию Краснодара. Не строй из себя русского хохол ebaН.ы

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      Рейтинг: +47

      Bogas > Аланский патриот 14 июля 2015, 10:14

      Не реагируй на него.

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      Рейтинг: +2123

      Sem25 > Аланский патриот 14 июля 2015, 10:39

      Ты решил половину сайта уничтожить?)))

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      Рейтинг: +302

      Аланский патриот > Sem25 14 июля 2015, 10:45

      Никого я не собираюсь уничтожать. Это вы только и можете людей уничтожать, пытать и издеваться над ними в подвалах РУВД, особенно это практикуется в Краснодаре, потому что там в полиции работают изверги хохлы- бандеровцы, почему- то их считают русскими. хотя это не так.
      Я живу в Москве и знаю это.

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      Рейтинг: +2123

      Sem25 > Аланский патриот 14 июля 2015, 10:55

      Что-то от тебя салом стало попахивать, "патриот")))

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      Рейтинг: +302

      Аланский патриот > Sem25 14 июля 2015, 11:00

      Тебя всё устраивает, я понимаю. Защищаешь бандеровцев и ещё пишешь, что от меня салом воняет... Менt0вская солидарность?

      Если чувствуешь рядом с собой вонь- иди помойся.

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      Рейтинг: +2123

      Sem25 > Аланский патриот 14 июля 2015, 11:04

      Тебя надо отмыть))) Потрешь "патриота", а там хохол!)))

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