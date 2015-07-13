"Динамо" расторгло контракт с Черчесовым

В твиттере ФК "Динамо" появилось сообщение об официальной отставке тренера Станислава Черчесова и назначении на освободившуюся должность Андрея Кобелева.



"Андрей Кобелев сменил на посту главного тренера Станислава Черчесова, трудовой договор с которым расторгнут по обоюдному согласию сторон", - говорится в сообщении.





Внимание! С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: Напомним, что Черчесов возглавил московское "Динамо" в апреле 2014 года. На посту тренера "бело-голубых" Черчесов дважды приводил команду к четвертому месту в чемпионате России, а в сезоне-2014/15 команда под его руководством дошла до 1/8 финала Лиги Европы, где уступила итальянскому "Наполи". Сегодня,13 июля, Черчесов отправлен в отставку. Незадолго до увольнения в руководстве клуба произошли серьезные перестановки, в частности, на должность спортивного директора был назначен экс-тренер "Динамо" Андрей Кобелев.! С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: bombardir.ru В планах - новый дизайн, новые авторы, новые рубрики, эксклюзивные интервью, мобильная версия и многое другое. Запоминайте новый адрес и добавляйте в закладки!