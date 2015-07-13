"Динамо" расторгло контракт с Черчесовым

Новая эпоха
В твиттере ФК "Динамо" появилось сообщение об официальной отставке тренера Станислава Черчесова и назначении на освободившуюся должность Андрея Кобелева.
"Андрей Кобелев сменил на посту главного тренера Станислава Черчесова, трудовой договор с которым расторгнут по обоюдному согласию сторон", - говорится в сообщении.
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