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    Источник: Денисова вернули в основной состав "Динамо"

    По информации из достоверного источника, полузащитник московского "Динамо" Игорь Денисов вернулся к работе с основной командой клуба. Случилось это сразу поле отставки главного тренера Станислава Черчесова, о которой будет объявлено в ближайшее время. Напомним, что у футболиста и наставника имел место конфликт.

    Скорее всего, новым рулевым бело-голубых станет Андрей Кобелев, нынешний спортивный директор клуба.

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    Источник: Twitter

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    13.07.2015 15:13
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    Комментарии185
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      Рейтинг: +50

      Viktor41 18 июля 2015, 18:12

      Требовательных тренеров игроки сплавляют. При таком положении ждать появления звезд в ближайшем будущем вряд ли возможно. Кобелев уже испытал это в своей тренерской деятельности.

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      Рейтинг: +157

      Sevastopol-www 17 июля 2015, 09:38

      С Кобелевым сработаются...

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      Рейтинг: +365

      n272nm 15 июля 2015, 13:34

      Чудесное возвращение Гарика из небытия. Ему, однако, везет. Хотя, все таки, его пример - другим наука. Играл бы спокойно в Зените и держал язык за зубами не заглядывая в кошелек другим - был бы в шоколаде. Ну а раз беда с головой, то пусть мучится. Хотя, повторю, ему очень сильно повезло :))))

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      Рейтинг: +168

      andrefino13 14 июля 2015, 17:22

      Ни разу не видел,что бы Денисов пижонил,расслаблялся,где то не доигрывал на футбольном поле,и т.д.Рад возвращению высококлассного российского игрока,таких у нас единицы,в строй.

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      Рейтинг: +492

      забайкальский армеец 14 июля 2015, 09:52

      Непотопляемый Денисов.

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      Рейтинг: +314

      spilo 14 июля 2015, 09:29

      Денисова с победой)))

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      Рейтинг: +21

      mntr13 14 июля 2015, 09:26

      гнать его надо

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      Рейтинг: +130

      ermak6448 13 июля 2015, 23:09

      У "Динамо" - всё Пропало...

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      Рейтинг: +443

      EVM 13 июля 2015, 22:49

      Думаю, к увольнению Черчесова, Игорь не имеет никакого отношения. Мне кажется, что тренер переоценил свой вес и влияние, а неумение контролировать свой нрав, сыграло свою роль. Кобелев уж точно найдет с Игорем общий язык, и тот еще покажет свой класс.

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      Рейтинг: +133

      Чист > EVM 14 июля 2015, 10:04

      Вот это самое плохое почему в Россий плюют на профессианализм - главное общий язык с руководителем это говорит о том что у руля х.... специалист ну он находит общий язык со своим протеже и он не смотрит что лучше для футбола,а смотрит что нужно чиновнику с выше по этому у нас такой футбол - Черчесову футбол нужен а не чиновник

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      Рейтинг: +736

      Великий ЦСКА Москва 13 июля 2015, 22:02

      Ну все пропало Динамо.

      2
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      Рейтинг: +630

      tiss > Великий ЦСКА Москва 13 июля 2015, 22:45

      Мечтай.Твоё цска скоро пропадать будет.Матчи в Европе можно смотреть будет только 21+.Детям запрещено будет.Там такое с вами будут творить.

      1
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      Рейтинг: +736

      Великий ЦСКА Москва > tiss 13 июля 2015, 23:00

      Не верь сынок, это сказки!!!

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      Рейтинг: +630

      tiss > Великий ЦСКА Москва 14 июля 2015, 00:07

      Ну ты же веришь!Что Динамо пропало.Верь.И кто сынок надо ещё разобраться.Наличием копыт,мужчиной тебя не делает.

      2
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      Рейтинг: +326

      SHMEL > tiss 14 июля 2015, 09:10

      А почему в твоих комментах сплошь одни оскорбления?Человек высказал мнение и что?Мало того,что по-русски не умеешь изъясняться, так Ещё и копыта мерещатся...Пей сеалекс, там 12 капсул,надолго хватит.

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      Рейтинг: +630

      tiss > SHMEL 14 июля 2015, 22:12

      За мои нервы не волнуйся.Как хочу,так и отвечаю парнокопытным.

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