Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Леонид Слуцкий станет главным тренером сборной России

    Дни Фабио Капелло на посту главного тренера сборной России сочтены. "Твиттер" Sportinside сообщает, что итальянца,который возглавляет команду с 2012 года, заменит Леонид Слуцкий.
    По информации источника, главный тренер ЦСКА будет совмещать посты в клубе и сборной, а его контракт будет рассчитан до конца отборочного цикла чемпионата Европы 2016 года.
    Внимание! С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: bombardir.ru. В планах - новый дизайн, новые авторы, новые рубрики, эксклюзивные интервью, мобильная версия и многое другое.

    Источник: Sportinside

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    13.07.2015 09:53
    Рекомендуем
    Комментарии474
    ...
    • ...
      Рейтинг: +157

      Sevastopol-www 17 июля 2015, 09:45

      Слуцкий ещё подумает...

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +51

      adeptch > Sevastopol-www 17 июля 2015, 11:08

      ставить чернова или нет?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +21

      mntr13 14 июля 2015, 12:11

      удачи

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +357

      3емлянин 14 июля 2015, 02:58

      Успехов :~))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +407

      Федырыч 14 июля 2015, 02:24

      Не думаю, что это правильно. Сборную должен возглавить Бышовец.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1707

      kkomov 14 июля 2015, 01:15

      ТОГДА ТОЧНО НА СБОРНОЙ МОЖНО СТАВИТЬ КРЕСТ

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +74

      Zeychba 14 июля 2015, 00:46

      Против тренера, совмещающего работу с клубом. Это не пойдет на пользу ни сборной, ни ЦСКА.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1707

      kkomov > Zeychba 14 июля 2015, 01:15

      на цска плевать

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +283

      nahan 13 июля 2015, 22:41

      А-ля Лобановский...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8590

      vashinin 13 июля 2015, 22:12

      А Капелло то уже в пути?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +159

      КПР 13 июля 2015, 21:41

      Упаси боже !!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +68

      vodaspb 13 июля 2015, 21:26

      Это финиш Уася )))

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11