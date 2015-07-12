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    Агент Лавесси: "Эсекьель хочет вернуться в Италию"

    Форвард "ПСЖ" Эсекьель Лавесси готов вернуться в Италию. Об этом прессе рассказал агент футболиста.

    "Эсекьель хочет вернуться в Италию. Мы открыты для предложений от ведущих клубов. Ранее моим клиентом активно интересовался "Интер", но их зарплатная политика все усложнила. У меня хорошие отношения и с тренером "Ювентуса" Массимилиано Аллегри. При этом велика вероятность, что Лавесси останется в "ПСЖ" еще на один год", - поделился информацией представитель аргентинца.

    Напомним, в Серии А Лавесси долгое время выступал за "Наполи"

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    Источник: Goal.com

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    12.07.2015 13:25
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +188

      RUSTY8 13 июля 2015, 07:34

      двай тохир не прошляп арга

      0
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    • ...
      Рейтинг: +186

      Juventus21 12 июля 2015, 22:57

      Пусть в Интер переходит.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +154

      Ac Milan Champion 12 июля 2015, 16:09

      Надеюсь Милан приобретет его не хуже Эль Шаарави будет который возможно уйдет в аренду в монако))

      0
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    • ...
      Рейтинг: +72

      Avalanche85 12 июля 2015, 14:20

      В Милан бы его. Пару лет сможет отыграть на уровне

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +199

      морозз гандон 12 июля 2015, 13:43

      Эсекьель к нам не поедет

      0
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      Рейтинг: +988

      dimagas1 12 июля 2015, 13:41

      В миланские клубы заберут только так)

      0
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      Рейтинг: +185

      kidd-75 12 июля 2015, 13:39

      Готов или хочет?

      0
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      Рейтинг: +94

      Mara 12 июля 2015, 13:30

      Надеюсь в Ювентусе его не будет. Он свое уже отыграл.

      1
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      Рейтинг: +61

      Barsis > Mara 12 июля 2015, 15:02

      Ювентусу он и не нужен.

      1
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