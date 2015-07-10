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Могилевец не сможет сыграть против "Зенита" по условиям аренды

10 июля 2015, 14:06
36

Полузащитник Павел Могилевец, который перешел из "Зенита" в "Ростов" на один сезон на правах аренды, не сможет участвовать в матчах против петербургского клуба.
"Соглашение рассчитано на один сезон, но если у "Зенита" появится необходимость, мы отпустим его обратно зимой, потому что сейчас они идут навстречу нам. Сыграть с "Зенитом" он не сможет", - поделился деталями сделки вице-президент "Ростова" Александр Шикунов.
В 2014 году на правах аренды Могилевец выступал за казанский "Рубин" и вошел в заявку сборной России на чемпионат мира. Прошедший сезон центральный полузащитник также начал в казанском клубе, но по ходу сезона вернулся в "Зенит".

В составе сине-бело-голубых игрок не имел постоянного места в основном составе, приняв участие в 14 встречах команды во всех турнирах. В апреле футболист получил травму, из-за которой выбыл из строя до конца сезона.
"Ростов" сыграет с "Зенитом" в чемпионате России в 11-м (на выезде) и 25-м турах (дома). Точные даты этих туров пока не известны.
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Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Ростов Могилевец Павел
Комментарии (36)
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spartach091
1436527637
плохо,что так можно делать
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Krasnodar 123
1436528044
Трусишки мокрые штанишки-ПОЗОР
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КержаковНа
1436528136
Могилевец-страшная сила.Лучше подстраховаться
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ДАША Д
1436528405
Все правильно: своих не бить.
Ответить
Димон Булыкин
1436530195
Жаль. Когда в твоей команде Могилевец на поле, считай играешь в меньшинстве)
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морозз
1436533439
Только Великому Спартаку всё равно с кем, когда и зачем играть...этот решение Зенита просто путь в никуда! Нельзя так бояться своих воспитанников...до дрожи в коленях!
Ответить
golgolgol999
1436535557
ебан*ться! сы*уны!!!
Ответить
ЮГ РОССИИ
1436536630
Боятся Ростов,уважают.
Ответить
andrefino13
1436537383
Бердыев типа бога,поддерживает жизнь в мертвых футболистах.
Ответить
Toldo Interista
1436544628
Сыкуны пытерски*
Ответить
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