Могилевец не сможет сыграть против "Зенита" по условиям аренды

Полузащитник Павел Могилевец, который перешел из "Зенита" в "Ростов" на один сезон на правах аренды, не сможет участвовать в матчах против петербургского клуба.

"Соглашение рассчитано на один сезон, но если у "Зенита" появится необходимость, мы отпустим его обратно зимой, потому что сейчас они идут навстречу нам. Сыграть с "Зенитом" он не сможет", - поделился деталями сделки вице-президент "Ростова" Александр Шикунов.



В 2014 году на правах аренды Могилевец выступал за казанский "Рубин" и вошел в заявку сборной России на чемпионат мира. Прошедший сезон центральный полузащитник также начал в казанском клубе, но по ходу сезона вернулся в "Зенит".



В составе сине-бело-голубых игрок не имел постоянного места в основном составе, приняв участие в 14 встречах команды во всех турнирах. В апреле футболист получил травму, из-за которой выбыл из строя до конца сезона.



"Ростов" сыграет с "Зенитом" в чемпионате России в 11-м (на выезде) и 25-м турах (дома). Точные даты этих туров пока не известны.