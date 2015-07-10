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    Старт РФПЛ не будет отложен

    Исполнительный директор РФПЛ Сергей Чебан заверил, что старт сезона состоится по ранее запланированному графику.

    «Чемпионат никак не может быть перенесен на другой срок. Все начнется вовремя, уже сверстана сетка вещания, сделано немало в организационной части», – сказал функционер.

    В таком случае первая игра сезона состоится 17-го июля – «Спартак» – «Уфа».

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    Источник: Чемпионат.ком

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    10.07.2015 11:29
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    Комментарии (44)
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    BoltCX
    1436525332
    фууух,хорошо. Много футбола не бывает)
    Ответить
    112910415
    1436525381
    щастливое щастье!
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    Vector
    1436526029
    Блин, уже через неделю...
    Ответить
    mordvin60
    1436528117
    В добрый путь!
    Ответить
    Викос
    1436530697
    совсем скоро! Вперед, Спартак!
    Ответить
    bertoshas
    1436531172
    Это радует!
    Ответить
    eaguar
    1436535684
    Вот и хорошо .
    Ответить
    Сенситив
    1436536522
    Ульянка нервно курит бамбук ЮЗотова...))
    Ответить
    Майкл59ru
    1436587056
    Скорей бы снова наблюдать за игрой Спартака,ведь по настоящему смешных моментов так мало осталось в нашей жизни )
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    ologreds
    1694997638
    numo435282
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