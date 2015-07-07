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    Петржела: "Не понимаю, почему на "Зенит" продолжают ходить болельщики"

    Бывший главный тренер санкт-петербургского "Зенита" Властимил Петржела выразил негодование тем, что в клубе из Северной Пальмиры наблюдается засилье легионеров.

    "Решение вызволить из команды Александра Кержакова, Анатолия Тимощука, Андрея Аршавина находится в введении главного тренера. Теперь возникает проблема - в клубе больше нет питерских воспитанников. Это уже не "Зенит", а какой-то иностранный коллектив. Удивляюсь, как болельщики продолжают ходить на стадион. В мои времена все хотели, чтоб играли молодые местные ребята. Не вижу смысла детям заниматься футболом, если в команду из родного города они все равно не попадают", - посетовал Петржела.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    07.07.2015 23:40
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    Комментарии229
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      Рейтинг: +43

      Jeber 9 июля 2015, 18:05

      Чтобы смотреть на россиян - у нас есть сборная.

      Я считаю, что на поле должны выходить сильнейшие, вне зависимости какой у него паспорт и указанное место рождения в нем. Мне как болельщику Зенита и петербуржцу, конечно, хотелось бы видеть своих ребят на поле. Но больше я хочу видеть победы своей команды и хорошую игру.

      Аршавину, Кержакову и Тимощику хочу лишь сказать огромное спасибо за их игру. Они были лучшими. Но ничто не вечно. Это тоже нужно понимать. Решение тренера тяжёлое, но верное. Возраст у них уже не тот. Ведь даже Данни чуть не отпустили из-за его возраста. Чего говорить о возрастных футболистах на скамейке?

      1
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      Рейтинг: +26

      sergey_kozlov_1973 8 июля 2015, 23:37

      Не первый год об этом пишу .Не Зенит это , а сборище прохиндеев и жуликов.

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      Рейтинг: +202

      Chilahim 8 июля 2015, 18:11

      А не Властемил ли говорил в свое время, что Зенит не будет чемпионом, пока ему не дадут денег на сильных игроков и сильную скамейку?

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      Рейтинг: +20

      Valeron_hbk > Chilahim 8 июля 2015, 23:33

      Он говорил про судейство! Что Зениту не дадут стать чемпионом!

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      Рейтинг: +283

      nahan 8 июля 2015, 18:03

      Не те времена...

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      Рейтинг: +296

      Старый Пью 8 июля 2015, 18:00

      да, дорогая редакция, "вызволить из команды" - это Власта так сказал: "вызволить" ? :)
      Он, в общем, может. "Так играть не можно!" (с) ВПЖ

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      Рейтинг: +296

      Старый Пью 8 июля 2015, 17:58

      В чем-то Властимил Весёлый прав, в чем-то - нет.
      Кому больше в футболе нравятся результаты и титулы - будет ходить на Зенит.
      Кому больше нравится смотреть на земляков - будут ходить на Зенит-2.
      И я не исключаю, что ко второй половине сезона численность аудиторий "первой" и "второй" команды начнет сравниваться :)

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      Рейтинг: +768

      ПерекатиПоле 8 июля 2015, 17:42

      Ой, ну вот чех куда лезет то?
      Он вместо тренировок в игровых автоматах зависал, только на игры приходил, помощники вместо него работали. А сейчас зато да, за Зенит переживает.

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      Рейтинг: +122

      ULTRASteam 8 июля 2015, 16:01

      Всю молодежь в Зенит привел Морозов - петержеле просто не давали денег на трансферы а те что давали он тратил на своих земляков (только Шкртел оказался нормальным) а сколько чешского хлама он привез в Зенит?! Зато сейчас мнит что это все он и только он ратитель питерской молодежи - балабол!!!

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      Рейтинг: +16

      serg33 > ULTRASteam 8 июля 2015, 16:27

      Еще Ширла забыл)

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      Рейтинг: +136

      Old Republic > ULTRASteam 8 июля 2015, 16:57

      Морозов - привёл,Петржела - ввёл в основу.Денисов,Коноплёв,Филатов,Быстров,Лобов и т.д.И тогда им действительно давали шанс,а не как сейчас.

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      Рейтинг: +712

      RIR68 8 июля 2015, 15:14

      болеют за Команду, а не отдельно взятых Андреек или Живанильд. хотя и таких тоже хватает.

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      Рейтинг: +25

      kamelot 8 июля 2015, 15:12

      Наконец хоть кто то об этом заговорил.

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