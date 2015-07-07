Петржела: "Не понимаю, почему на "Зенит" продолжают ходить болельщики"

Чтобы смотреть на россиян - у нас есть сборная.
Я считаю, что на поле должны выходить сильнейшие, вне зависимости какой у него паспорт и указанное место рождения в нем. Мне как болельщику Зенита и петербуржцу, конечно, хотелось бы видеть своих ребят на поле. Но больше я хочу видеть победы своей команды и хорошую игру.
Аршавину, Кержакову и Тимощику хочу лишь сказать огромное спасибо за их игру. Они были лучшими. Но ничто не вечно. Это тоже нужно понимать. Решение тренера тяжёлое, но верное. Возраст у них уже не тот. Ведь даже Данни чуть не отпустили из-за его возраста. Чего говорить о возрастных футболистах на скамейке?
Бывший главный тренер санкт-петербургского "Зенита" Властимил Петржела выразил негодование тем, что в клубе из Северной Пальмиры наблюдается засилье легионеров.
"Решение вызволить из команды Александра Кержакова, Анатолия Тимощука, Андрея Аршавина находится в введении главного тренера. Теперь возникает проблема - в клубе больше нет питерских воспитанников. Это уже не "Зенит", а какой-то иностранный коллектив. Удивляюсь, как болельщики продолжают ходить на стадион. В мои времена все хотели, чтоб играли молодые местные ребята. Не вижу смысла детям заниматься футболом, если в команду из родного города они все равно не попадают", - посетовал Петржела.
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