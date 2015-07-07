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    Зе Луиш находится в расположении "Спартака"

    Нападающий сборной Кабо-Верде Зе Луиш, который на днях подпишет контракт с московским "Спартаком", уже прибыл в расположение своей новой команды. В Абтвиль (Швейцария) футболист прилетел из Рима, где находился на медицинском обследовании. По прибытию в отель Зе Луиш обменялся репликами с главным тренером команды Дмитрием Аленичевым и другими членами тренерского штаба.



    Фото: "Чемпионат.ком".

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    Источник: Чемпионат.ком

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    07.07.2015 01:07
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    Комментарии108
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      Рейтинг: +151

      311 7 июля 2015, 23:46

      Где-то там должен быть сэмпл закулисного смеха в магнитофоне)

      0
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    • ...
      Рейтинг: +794

      Miaf 7 июля 2015, 15:31

      Хотелось бы увидеть 2го Промеса.

      0
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      Рейтинг: +314

      spilo 7 июля 2015, 15:11

      сегодня выпускайте на игру!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +8590

      vashinin 7 июля 2015, 15:03

      не переживайте, кони и бомжи, он уже тренируется вовсю
      и
      изучает личное дело Акинфеева))

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +801

      ОЛЛС > vashinin 7 июля 2015, 15:12

      А Ребров изучает возможности целования перекладины.Ведь поцелуи штанг не привели к улучшению в игре команды.

      0
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      Рейтинг: +736

      Великий ЦСКА Москва 7 июля 2015, 12:42

      Еще один решил загубить свою карьеру.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +429

      proеzd2 > Великий ЦСКА Москва 7 июля 2015, 14:00

      не плачь, накидает сколько надо.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +19

      Jazz- 7 июля 2015, 12:42

      Тот момент когда ты понимаешь что тебе п***дец.

      1
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      Рейтинг: +429

      proеzd2 > Jazz- 7 июля 2015, 14:01

      уже шо ли!?
      чейта ножки шевелиться

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +801

      ОЛЛС > Jazz- 7 июля 2015, 15:16

      Внезапно это осознав,он думает,что будет дальше,а мужик в трусах тем временем пальцует и вызывающе себя ведет да так,что даже Титов притих.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1207

      RussianHorse 7 июля 2015, 12:27

      "И Егор Титов нальет...."

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +81

      stavr74 > RussianHorse 7 июля 2015, 13:09

      не всех же гамбургерами кормить ))

      6
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      Рейтинг: +1532

      Петр 1 7 июля 2015, 12:16

      сразу видно - свой, спартаковский, воспитанник!
      кривоногий!
      светлое пятно на общем фоне спартака!-)

      2
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      Рейтинг: +44

      Винсент Вега 7 июля 2015, 12:08

      не ну ставка на своих воспитанников Пищевика, про которую орал Алень, во всей красе)

      2
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      Рейтинг: +375

      NeiSeS 7 июля 2015, 11:56

      вроде по статистике не самый плохой вариант для спартака. ассистентом к промесу подойдет неплохо, думаю. удачи)

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