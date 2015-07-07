Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Чемпионшип Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Евро-2024 Кубок Америки Саудовская Аравия МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Белоруссия Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    2 Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    3 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год

    Бубнов: «Месси наелся футболом и выдохся»

    Российский футбольный эксперт Александр Бубнов оценил игру футболиста сборной Аргентины Лионеля Месси на прошедшем Кубке Америки.

    «Этот игрок провел турнир неважно. Дело не только в том, что многие команды играли против него очень жестко. Те же чилийцы, например, засадили ему ногой в пресс. И это имело место на протяжении всего финального матча. Помимо этого было заметно, что Месси наелся футболом. Ему бы после финала Лиги чемпионов отправиться отдыхать, а нужно было отыграть целый турнир. Его и не хватило. Он выдохся, как и многие партнеры. Теперь Лионелю ничего не остается, как выиграть чемпионат мира в России, иначе встать на один уровень с Диего Марадоной не получится», – заявил Бубнов.

    Внимание! С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: bombardir.ru В планах – новый дизайн, новые авторы, новые рубрики, эксклюзивные интервью, мобильная версия и многое другое. Запоминайте новый адрес и добавляйте в закладки!

    Источник: Sportbox.ru

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    07.07.2015 00:40
    Рекомендуем
    Комментарии (175)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Svetliy_33
    1436270573
    Да без отдыха тяжело.
    Ответить
    gentlewolf
    1436273858
    Месси наелся Бубновым и выдохнул.
    Ответить
    aviciii
    1436277758
    Месси велик. Выиграет он ЧМ или нет, ничего не изменит. Адекватные люди должны это понимать.. Гетце принес чемпионат мира Германии, и что , он более великий чем Месси ??
    Ответить
    Сергей Саныч
    1436283756
    Месси величайший мастер. Вне всякого сомнения. Я его не сравниваю с Пеле,не додягивает,конечно. Хотя,многие молодые и поспорят. Но это дело вкуса и убеждений. Вопрос у меня другой. Могут ли такие люди,как Бубнов говорить и писать,судить о МАСТЕРЕ? Имеют ли на это моральное право? Это,как Шнур будет говорить о Чайковском.
    Ответить
    rubinyshka
    1436287970
    В самой Аргентине все считают Марадонну круче Месси только из-за ЧМ!
    Ответить
    викинг-супер
    1436291557
    вряд ли южноамериканцы хорошо выступят у нас. германия, испания, голландия фавориты
    Ответить
    Funny_Smailik
    1436343007
    Отчасти согласен, только выйграл требл, не успел проспаться после бухальной недели, а тут еще чемп америки, тут уж любой офигеет.
    Ответить
    pin_y
    1436343266
    Разбудили!!!
    Ответить
    Дедуктор
    1436357340
    Как сказал бы один известный знаток, Месси это неплохой игрочишка. Но ... Проблема у Месси в том что он может проявлять свои лучшие качества только в случае полного доминирования его команды. Когда \"Барса\" 80% времени контролирует мяч, когда команда соперника еще на старте матча чувствует себя обреченной, тогда Лео король. Сделает и хет-трик и покер. А когда соперник землю носом роет и навязывает борьбу на каждом участке поля, Лео забивает один мяч в 6 матчах. С пенальти. Таков расклад. Это еще Лео не довелось столкнуться с защитниками былых времен. Типа Джентиле или Десайи. Там бы его сломали банально. А так, да. Неплохой игрочишка. Только, с Марадоной, Гуллитом или Ромарио сравнивать не стоит. То были мощные самостоятельные единицы. Лео таковой не является. Он зависимый игрок и может считаться лучшим из современных игрочишек только при условии игры в нынешней Барсе. Такое вот ИМХО.
    Ответить
    ologreds
    1694997658
    numo434986
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+