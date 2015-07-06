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    И.О. губернатора Краснодарского края обсудил с Аршавиным возможность его перехода в "Кубань"

    Временно исполняющий обязанности губернатора Краснодарского края сегодня встретился с Андреем Аршавиным, обсудив с нападающим его возможный переход в ФК "Кубань", сообщает пресс-служба главы региона.

    "Встреча состоялась сегодня (в понедельник) в Краснодаре. На встрече обсуждалась возможность перехода спортсмена в ФК "Кубань". Об итогах переговоров будет сообщено позже", - говорится в сообщении.

    Информацию об интересе к Аршавину со стороны "Кубани" ранее подтвердил вице-губернатор Краснодарского края Иван Перонко. Однако он отметил, что клуб интересуются и другими игроками.

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    Источник: Р-Спорт

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    06.07.2015 17:44
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    Комментарии37
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      Рейтинг: +847

      rubinovyi2 7 июля 2015, 09:39

      Я куею..,у и.о. губернатора,видно других забот нет в крае.

      0
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      Рейтинг: +77

      MALOY74 7 июля 2015, 09:19

      этому ИО вообще Кубань нужна или нет?

      0
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      Рейтинг: +179

      fr3nd 6 июля 2015, 21:34

      скоро муток или пуця будут заниматься распределением по клубам. вобще уже офонарели

      0
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      Рейтинг: +631

      mat73 6 июля 2015, 20:58

      Не в Краснодар так, то хоть в Кубань))) И не поймешь ведь, то ли Кубань на Краснодарщине, то ли Краснодар на Кубаньщине!)))

      0
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      Рейтинг: +720

      Den Bull 6 июля 2015, 20:53

      В Кубанько не ходи, к быкам ходи.

      0
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      Рейтинг: +1678

      cska plus 6 июля 2015, 20:37

      Кто-то помогает Шаве сплавиться на Кубань!

      0
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      Рейтинг: +2209

      Ден 781 6 июля 2015, 20:34

      Надеюсь в Краснодаре ночные клубы соответствуют уровню Андрейки

      0
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      Рейтинг: +442

      spartak never die 6 июля 2015, 20:34

      Зачем этот пешеходнужен?

      0
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      Рейтинг: +12

      ГСЧ 6 июля 2015, 20:11

      Опять "мыльная опера" с Андреем...

      0
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      Рейтинг: +157

      Rechter 6 июля 2015, 19:56

      Вот поэтому отечественный футбол и в зaдницe. Разве можно себе представить, чтобы мэр Ньюкасла или лорд-лейтенант Мерсисайда обсуждали те или иные трансферы своих клубов? Нет. Потому что только у нас привыкли пилить направо и налево муниципалку, сажая клубы на административное финансирование, а когда напилят достаточно, на сцену выходят пpиcтeгнутые болельщики (одной почившей недавно черно-белой команды) с безумными петициями а-ля "дядя, сделай так, чтобы нас кто-нибудь купил".

      Даже у арабов и то более адекватная система - хоть там и шейх (или князь, или кто у них там еще) но, опять же, собственник. У нас же - "И.О. губернатора Краснодарского края обсудил с Аршавиным возможность его перехода в "Кубань" - театр абсурда.

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