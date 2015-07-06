И.О. губернатора Краснодарского края обсудил с Аршавиным возможность его перехода в "Кубань"

Я куею..,у и.о. губернатора,видно других забот нет в крае.
Временно исполняющий обязанности губернатора Краснодарского края сегодня встретился с Андреем Аршавиным, обсудив с нападающим его возможный переход в ФК "Кубань", сообщает пресс-служба главы региона.
Информацию об интересе к Аршавину со стороны "Кубани" ранее подтвердил вице-губернатор Краснодарского края Иван Перонко. Однако он отметил, что клуб интересуются и другими игроками.
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