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    • Родственники Месси подверглись оскорблениям во время финального матча против сборной Чили

    Родственники Месси подверглись оскорблениям во время финального матча против сборной Чили

    Во время финального матча Кубка Америки между сборными Аргентины и Чили сидевшие на трибуне родственники Лионеля Месси подверглись оскорблениям со стороны болельщиков сборной Чили. Старшего брата звездного форварда Родриго даже ударили в спину, после чего тот вынужден был искать укрытие в ложе для гостей.
    Напомним, сборная Чили впервые в истории выиграла Кубок Америки, победив в серии послематчевых пенальти сборную Аргентины. Месси реализовал свою попытку, однако неудачные удары Гонсало Игуаина и Эвера Банеги не позволили аргентинцам надеяться на победу.

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    Источник: AS

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    05.07.2015 07:01
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    Комментарии (106)
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    realmadrid92
    1436113145
    Брат слюнтяя побоялся и укрылся
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    ЮГ РОССИИ
    1436118023
    Потомки инков,хорошо хоть голову не отрубили.)
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    112910415
    1436120107
    чилийцы же..
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    Оргазмирующий Прапор
    1436120927
    братцы меси то еще гнилье. одни посты в твиттере чего только стоят.
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    Legend99
    1436124755
    \"я не люблю когда стреляют в спину, я также против выстрелов в упор\" Высоцкий В.С. ну или бьют в спину
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    Funny_Smailik
    1436165093
    а вот уже лишнее, вот что происходит когда всякое хулиганье начинает \"болеть\" футболом, я считаю всетаки футболом должны увлекаться исключительно образованные ну или хотя бы адекватные люди.
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    Protosser
    1436168181
    Как выясняется - мраз0тbI и гнudы - значительная часть населения Чили.. Я запомню этот чемпионат как турнир, в котором победила сборная, в которой игроки залазят пальцами в задницы противников, провоцируя их удаления, а болельщики нападают на людей.
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    nahan
    1436175244
    Игуаина нужно было лупить, мазила двух финалов подряд...
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    UruguLS
    1436220353
    Гостеприимство - святое для любого нормального народа. Но к этим чилийцам понятие \"народ\" явно не относится - взбесившиеся от безнаказанности твари. Кого-нибудь наказали? Или это вроде как нормально, когда посол должен спасать гостей от расправы со стороны местного сброда... Просто слов нет, как охарактеризовать поведение этих вонючих обезьян. Футболисты ведут себя как выродки, болельщики еще хуже.
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    ologreds
    1694997667
    numo434829
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