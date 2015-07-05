Родственники Месси подверглись оскорблениям во время финального матча против сборной Чили

Во время финального матча Кубка Америки между сборными Аргентины и Чили сидевшие на трибуне родственники Лионеля Месси подверглись оскорблениям со стороны болельщиков сборной Чили. Старшего брата звездного форварда Родриго даже ударили в спину, после чего тот вынужден был искать укрытие в ложе для гостей.



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Напомним, сборная Чили впервые в истории выиграла Кубок Америки, победив в серии послематчевых пенальти сборную Аргентины. Месси реализовал свою попытку, однако неудачные ударыне позволили аргентинцам надеяться на победу.