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    "Милан" может вернуть Ибрагимовича

    Итальянский "Милан" вознамерился вернуть в команду Златана Ибрагимовича. "Россонери" готовы предложить шведскому форварду контракт на три года с зарплатой шесть миллионов евро за сезон.

    "Наши болельщики хотят видеть в команде Ибрагимовича? Ну, если он приедет, я тоже не против", – сказал президент клуба Сильвио Берлускони.

    Напомним, Ибрагимович уже выступал за "Милан" в течение двух сезонов, но в июле 2012-го был продан в "ПСЖ" за 21 миллион евро. Контракт форварда с парижанами истекает через год.

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    Источник: Football Italia

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    04.07.2015 15:40
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    Комментарии27
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      Рейтинг: +988

      dimagas1 5 июля 2015, 21:19

      Ждем Ибру в Милане.

      0
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      Рейтинг: +42

      alboro 4 июля 2015, 23:14

      Бред

      0
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      Рейтинг: +40

      leo-leon 4 июля 2015, 22:22

      за 2014-2015 сезон ибра получил от псж 33 ляма , думаете дедушка берлускони потянет его зарплату ???

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      Рейтинг: +90

      JOZEPPO MILANSKY > leo-leon 6 июля 2015, 19:04

      у Аль тани состояние 10 млрд $, у деда Берлускони 8млрд $..это только оффициально..ну это если вопрос встал потянет или не потянет..

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      Рейтинг: +254

      KAFA2525 4 июля 2015, 20:37

      Ибра пойдёт за бабло куда угодно…

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      Рейтинг: +154

      Ac Milan Champion > KAFA2525 4 июля 2015, 22:15

      Ощибаешься братан!

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      Рейтинг: +42

      alboro 4 июля 2015, 20:32

      Берлускони не против? Он не в тюрьме?

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      Рейтинг: +131

      КиLLеr 4 июля 2015, 18:30

      Ибра вроде недавно отказал Милану,зачем опять воротить это не пойму. Лысый никак не угомонится))

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      Рейтинг: +929

      ДСА 4 июля 2015, 18:27

      Денег не хватит содержать Ибрагимовича.

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      Рейтинг: +39

      Metz57100 4 июля 2015, 18:01

      Вряд ли он согласиться перейти

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      Рейтинг: +157

      Sevastopol-www 4 июля 2015, 17:30

      Он может и согласиться...

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      Рейтинг: +186

      Juventus21 4 июля 2015, 17:30

      Перешёл бы в Милан. Возрождение россонери произойдёт намного быстрее с приходом Ибры

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