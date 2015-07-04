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    Кариока останется в "Атлетико Минейро"

    Полузащитник «Атлетико Минейро» Рафаэл Кариока, права на которого принадлежат «Спартаку», останется в бразильском клубе. Бразильский клуб достиг договоренности с красно-белыми о выкупе половины прав на 26-летнего бразильца, сообщает Otempo со ссылкой на Жорже Машаду, агента игрока.


    В ближайшее время стороны согласуют условия личного контракта и сделка будет закрыта.

    Напомним, в августе прошлого года «Спартак» отдал Кариоку на год в аренду «Атлетико Минейро». В чемпионате России бразилец с 2009 года провел за красно-белых 111 матчей, в которых забил 2 гола.


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    Источник: Sports.ru

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    04.07.2015 11:17
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    Комментарии51
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      Рейтинг: +103

      Lucius Vorenus 17 июля 2015, 02:15

      круто

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +593

      112910415 5 июля 2015, 20:17

      пусть блистает

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +12323

      Супервайзер 4 июля 2015, 19:34

      Удачи Кариоке!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +29

      cvanza 4 июля 2015, 19:31

      В тепле ему лучше

      1
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      Рейтинг: +864

      diktor 4 июля 2015, 19:03

      Ну и перышка ему-пусть на Родине играет.

      0
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      Рейтинг: +283

      nahan 4 июля 2015, 16:36

      Кариока удачи на родине.

      0
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      Рейтинг: +435

      Павлюченко 13 4 июля 2015, 15:56

      Половина прав... Как я не люблю подобные сделки...

      0
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      Рейтинг: +169

      TY13R 4 июля 2015, 15:52

      правильно

      0
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      Рейтинг: +375

      NeiSeS 4 июля 2015, 15:49

      ну за такое решение сразу "двойка"))

      0
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      Рейтинг: +91

      mihon_87 4 июля 2015, 15:40

      а как же Бубен соскучился и снова облом)

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