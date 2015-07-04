Диас: «Нужно отдать должное сопернику, который провел отличную встречу»

Главный тренер сборной Парагвая Рамон Диас после поражения в матче за третье место Кубка Америки-2015 с Перу (0:2) отметил игру соперника.
«Многие думали, что Парагвай сыграет на турнире три дня, но мы задержались тут практически на месяц, – приводит Tmw слова Диаса. – Этот турнир послужит нашей команде огромным опытом. Конечно, победитель сегодня – Перу. Однако у нас было много потерь. Нужно отдать должное сопернику, который провел отличную встречу. У них тоже был сложный календарь, как и у нас».
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