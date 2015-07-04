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    • Диас: «Нужно отдать должное сопернику, который провел отличную встречу»

    Диас: «Нужно отдать должное сопернику, который провел отличную встречу»

    Главный тренер сборной Парагвая Рамон Диас после поражения в матче за третье место Кубка Америки-2015 с Перу (0:2) отметил игру соперника.


    «Многие думали, что Парагвай сыграет на турнире три дня, но мы задержались тут практически на месяц, – приводит Tmw слова Диаса. – Этот турнир послужит нашей команде огромным опытом. Конечно, победитель сегодня – Перу. Однако у нас было много потерь. Нужно отдать должное сопернику, который провел отличную встречу. У них тоже был сложный календарь, как и у нас».


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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    04.07.2015 07:56
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    Комментарии (4)
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    Luter Red
    1435986732
    Никто не ожидал, что Перу будет 3...
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    Sevastopol-www
    1435992483
    За три дня не успели...
    Ответить
    nahan
    1436006612
    Парагвай достойно выступил на турнире.
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    ologreds
    1694997673
    numo434739
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