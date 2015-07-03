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    "Уфа" и Степанец расторгли контракт

    "Уфа приняла решение расторгнуть контракт с защитником Павлом Степанцом, сообщает официальный сайт клуба. Команда поблагодарила игрока за совместную работу и пожелала дальнейших карьерных успехов. Отмечается, что прекращение сотрудничества является позицией обеих сторон.

    В минувшем сезоне РФПЛ Павел Степанец сыграл 10 матчей и получил одну красную карточку. За "Уфу" игрок выступал с 2013-го года.


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    Источник: ФК «Уфа»

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    03.07.2015 19:15
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +79293

      Zenit-84 3 июля 2015, 22:13

      Прощай, Паша!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +30

      Evgenii31 3 июля 2015, 21:41

      кто это

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +11

      uzeruu 3 июля 2015, 19:55

      а вы знаете простой секрет мужского превосходства?!вот читайте -- http://maximm.gu.ma

      0
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      Рейтинг: +631

      mat73 3 июля 2015, 19:44

      Даже на оффсайте Уфы нет конкретной информации,,,

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      Рейтинг: +631

      mat73 3 июля 2015, 19:31

      А конкретнее?

      1
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