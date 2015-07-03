Аленичев верит в потенциал своих игроков

12-0 обыграли любителей. как только попалась команда профессиональная но очень мредненькая так спартак сразу же и слил. не думаю что у аленичева вообще что то получится. надо было бердыева брать.
"Комбаров, Макеев, Паршивлюк могут и должны прогрессировать. По тренировкам я вижу, что они хотят расти, совершенствоваться, а я им буду в этом помогать и сделаю все возможное, чтобы ребята стали основными игроками сборной России" - отметил тренер.
Также Аленичев ответил на вопрос об отсутствии на тренировочном сборе лучшего бомбардира второй команды Владимира Обухова : " Я давно слежу за Обуховым и как только увижу, что он может не только тренироваться с основой, но и выходить хотя бы на замену он на следующий день будет с основным составом".