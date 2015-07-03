Аленичев верит в потенциал своих игроков

Главный тренер московского "Спартака" Дмитрий Аленичев заявил, что потенциал российских футболистов московского клуба далеко не исчерпан.

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могут и должны прогрессировать. По тренировкам я вижу, что они хотят расти, совершенствоваться, а я им буду в этом помогать и сделаю все возможное, чтобы ребята стали основными игроками сборной России" - отметил тренер.Также Аленичев ответил на вопрос об отсутствии на тренировочном сборе лучшего бомбардира второй команды: " Я давно слежу за Обуховым и как только увижу, что он может не только тренироваться с основой, но и выходить хотя бы на замену он на следующий день будет с основным составом".