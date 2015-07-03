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    Аленичев верит в потенциал своих игроков

    Главный тренер московского "Спартака" Дмитрий Аленичев заявил, что потенциал российских футболистов московского клуба далеко не исчерпан.

    "Комбаров, Макеев, Паршивлюк могут и должны прогрессировать. По тренировкам я вижу, что они хотят расти, совершенствоваться, а я им буду в этом помогать и сделаю все возможное, чтобы ребята стали основными игроками сборной России" - отметил тренер.

    Также Аленичев ответил на вопрос об отсутствии на тренировочном сборе лучшего бомбардира второй команды Владимира Обухова : " Я давно слежу за Обуховым и как только увижу, что он может не только тренироваться с основой, но и выходить хотя бы на замену он на следующий день будет с основным составом".

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    Источник: Sports.ru

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    03.07.2015 15:38
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    Комментарии144
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      Рейтинг: +111

      spartacus333 4 июля 2015, 18:41

      12-0 обыграли любителей. как только попалась команда профессиональная но очень мредненькая так спартак сразу же и слил. не думаю что у аленичева вообще что то получится. надо было бердыева брать.

      1
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      Рейтинг: +14956

      vka1970 4 июля 2015, 09:36

      По поводу Макеева он точно погорячился.Такого уже не переделаешь.Проще закопать чем закрасить.

      0
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      Рейтинг: +283

      nahan 4 июля 2015, 06:19

      Сезон покажет.

      0
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      Рейтинг: +90

      zenmicro 3 июля 2015, 23:58

      Лучше свой Алень чем иностранный пень

      1
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      Рейтинг: +86

      DRDR_SaSa 3 июля 2015, 23:56

      Дима, верим!

      0
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      Рейтинг: +886

      Великолепный 3 июля 2015, 23:54

      Описание гола

      80'

      ГОЛ.
      Люцерн-мясо 2:1.
      ШНОЙВЛИ. После прострела справа Шнойвли отправил мяч в ворота Реброва.Люцерн-мясо 2:1.
      Аленичев верим))

      2
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      Рейтинг: +58

      Wh_Rabbit > Великолепный 4 июля 2015, 13:32

      ЦСКА - Тосно

      0:1 Астафьев

      0
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      Рейтинг: +293

      Poloten4ick 3 июля 2015, 23:26

      про 33 очка уже было ?

      2
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      Рейтинг: +15

      galivud82 3 июля 2015, 23:11

      итоге займут 8 место в 2015- 2016 году

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      Рейтинг: +134

      cergei1971 3 июля 2015, 22:45

      Не того соперника просто выбрали!!!!!!!!Надо было опять с тем же играть!!!!И все было бы отлично!!Это ошибка Димы!Это же тренировочная игра была.А,так бы Спартак бы выиграл !!!!!Во!!!!!!!!!!

      2
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      Рейтинг: +69

      VIC2 3 июля 2015, 22:20

      СПАРТАК ждёт участь АРСЕНАЛА или место внизу таблицы

      ВЫ,СПАРТАЧИ, ЕЩЁ ЭТО НЕ ОСОЗНАЛИ, ГОТОВЫ ВЕРИТЬ, Я САМ ТАКОЙ И ХОЧУ ВЕРИТЬ, НО ВСЁ ГОВОРИТ ОБ ОБРАТНОМ...

      НАС ЖДУТ ВЕЛИКИЕ РАЗОЧАРОВАНИЯ, БОЛЬШИЕ, ЧЕМ В ПРОШЛОМ СЕЗОНЕ!!!!



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