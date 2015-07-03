Черевченко: "Задача "Локомотива" - еврокубки и выход из группы в Лиге Европы"

Главный тренер "Локомотива" Игорь Черевченко рассказал о целях, поставленных перед командой на будущий сезон. По словам специалиста, железнодорожники должны показать достойное выступление как в чемпионате, так и на международних турнирах.

Минимальная задача на сезон - попадание в еврокубки и выход из группы в Лиге Европы. Понимаем, что будет тяжело играть на два фронта, но мы к этому готовы. Будем биться. "Локомотив" всегда бьется". Что касается состава, то хотелось бы укрепить еще три позиции, а так процентов на 75 мы укомплектованы", - заявил тренер.



Напомним, что Игорь Черевченко выиграл с "Локомотивом" Кубок России-2014/2015, являясь исполняющим обязанности главного тренера, после чего получил предложение возглавить клуб на постоянной основе.



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