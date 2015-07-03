Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Черевченко: "Задача "Локомотива" - еврокубки и выход из группы в Лиге Европы"

    Главный тренер "Локомотива" Игорь Черевченко рассказал о целях, поставленных перед командой на будущий сезон. По словам специалиста, железнодорожники должны показать достойное выступление как в чемпионате, так и на международних турнирах.

    Минимальная задача на сезон - попадание в еврокубки и выход из группы в Лиге Европы. Понимаем, что будет тяжело играть на два фронта, но мы к этому готовы. Будем биться. "Локомотив" всегда бьется". Что касается состава, то хотелось бы укрепить еще три позиции, а так процентов на 75 мы укомплектованы", - заявил тренер.

    Напомним, что Игорь Черевченко выиграл с "Локомотивом" Кубок России-2014/2015, являясь исполняющим обязанности главного тренера, после чего получил предложение возглавить клуб на постоянной основе.


    Внимание! С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: bombardir.ru В планах - новый дизайн, новые авторы, новые рубрики, эксклюзивные интервью, мобильная версия и многое другое. Запоминайте новый адрес и добавляйте в закладки!


    Источник: Спорт FM

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    03.07.2015 14:10
    Рекомендуем
    Комментарии46
    ...
    • ...
      Рейтинг: +254

      KAFA2525 4 июля 2015, 13:53

      Главное в ЕК !!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +283

      nahan 4 июля 2015, 06:05

      Вполне достижимая цель.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1476

      sir_Alex 3 июля 2015, 22:25

      Тогда удачи!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +59

      andrefinoo 3 июля 2015, 20:23

      Они интересно учли,что достойное выступление,в нашей Премьер Лиге,настойчиво показывают,отнюдь не Зенит и ЦСКА,а совсем другие клубы с маленькими,но достойными амбициями.Как бы за не попадание в зону стыковых не пришлось сражаться.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +123

      Exodus 3 июля 2015, 19:21

      Локомотив сильнее не стал. Думаю, что Локо в этом сезоне ждет много неудач.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +593

      112910415 3 июля 2015, 19:18

      пора, пора!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +131

      Richard Zwen Kruspe 3 июля 2015, 17:58

      Опять сыграют с каким-нибудь Аполлоном в квалификации и даже в ЛЕ не попадут.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +519

      Dammit > Richard Zwen Kruspe 3 июля 2015, 18:19

      Локо напрямую в группу вышел в ЛЕ

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +131

      Richard Zwen Kruspe > Dammit 3 июля 2015, 18:59

      Повезло, значит.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +134

      cergei1971 3 июля 2015, 17:31

      Начинают как обычно!Заканчивают как всегда!!!!!!!!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +125

      pickapick 3 июля 2015, 16:53

      Снова обещания, старые, как мир

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +43

      Eezila 3 июля 2015, 16:47

      Провала по всем фронтам смородским заложникам

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11