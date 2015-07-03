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    Самедов: "Просили отправить медаль за Кубок России Божовичу"

    Полузащитник московского "Локомотива" Александр Самедов рассказал, что он и его партнеры после победы в Кубке России прошлого сезона попросили руководство клуба отправить медаль бывшему тренеру команды Миодрагу Божовичу.

    "Именно он готовил команду, с ним мы прошли четвертьфинал и полуфинал. К расставанию привела серия неудач в чемпионате. И еще перед самым финалом. Было неприятно. Мы попросили руководство отправить Божовичу и его штабу медаль за победу. Нашу просьбу выполнили, и они этого заслужили", - сказал Самедов.

    Отметим, что сейчас черногорский специалист работает с сербской "Црвеной Звездой".

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    03.07.2015 07:23
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    Комментарии21
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      Рейтинг: +157

      Sevastopol-www 4 июля 2015, 15:43

      Медаль на весь штаб...

      0
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    • ...
      Рейтинг: +283

      nahan 3 июля 2015, 15:43

      Достойный жест, молодцы ребята.

      1
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      Рейтинг: +806

      plehanov6 3 июля 2015, 15:18

      Божевич честно заслужил эту медаль!!! Молодцы!

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +113

      Новочек 3 июля 2015, 12:26

      Смородская сделала ошибку,что попёрла Божовича.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +364

      Adler angriff > Новочек 3 июля 2015, 13:46

      Ростов тоже.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +113

      Новочек > Adler angriff 3 июля 2015, 23:19

      Совершенно разные ситуации. У клубов разные финансовые возможности.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +133

      ибрагимхалил 3 июля 2015, 12:04

      черевченко клоун присвоил чужую медальку

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +1707

      kkomov 3 июля 2015, 10:44

      черевченко в гневе?

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +14077

      shinnik 3 июля 2015, 10:40

      Графу_ положено.!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +686

      старина 3 июля 2015, 10:24

      Заслужил конечно

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      Ответить
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      Рейтинг: +23

      widunder 3 июля 2015, 09:39

      молодцы, по-мужски

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +507

      Пичушкин 3 июля 2015, 09:34

      Достойно

      3
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