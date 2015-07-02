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    Луис Адриано стал игроком "Милана"

    Футболист донецкого "Шахтера" Луис Адриано официально пополнил ряды "Милана". Бразилец подписал контракт с итальянским клубом до лета 2020-го года и в ближайшие дни присоединиться к команде. Предположительная стоимость трансфера составляет 7 миллионов евро.

    В минувшем сезоне УПЛ Луис Адриано 21 раз выходил на поле и забил 9 мячей.

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    Источник: ФК «Милан»

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    02.07.2015 21:34
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    Комментарии185
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      Рейтинг: +283

      nahan 4 июля 2015, 04:46

      Теперь нужно классного защитника подписать.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +46

      Bayerische Fan 3 июля 2015, 17:27

      Хороший игрок, и недорого.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +435

      Павлюченко 13 3 июля 2015, 11:30

      А сватали в Баварию...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +664

      Die Roten 3 июля 2015, 11:13

      удачи ему в милане!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +42

      alboro 3 июля 2015, 10:21

      прям новый символ Милана

      0
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      Рейтинг: +313

      Lazio-Kiev 3 июля 2015, 09:53

      11 матчей и два гола в активе Адриано за молодежную сборную Бразилии U-20, в составе которой он выиграл молодежный Копа Америки в 2007 году.

      17 минут потребовалось Луису Адриано, чтобы оформить покер в матче с БАТЭ — это рекорд Лиги чемпионов.

      16 матчей без голов провел за «Шахтер» бразильский форвард, прежде чем забить первый мяч за «горняков». Свой дебютный гол за донецкую команду бразилец забил «Металлисту».

      20 голов забил Адриано в сезоне-2013/2014, став лучшим снайпером чемпионата Украины.

      40 желтых карточек заработал бразилец, выступая за «Шахтер». 22 из них — в чемпионате Украины.

      43 результативные передачи в активе Адриано в матчах за «Шахтер».

      128 голов за «Шахтер» забил Адриано во всех турнирах — это лучший результат в истории донецкого клуба. 77 мячей бразилец забил в чемпионате, 32 — в еврокубках (рекорд «Шахтера» и Украины), 19 — в Кубке и Суперкубке Украины. 21 гол Адриано забил с 11-метровых.

      266 матчей за «Шахтер» сыграл бразилец во всех турнирах.

      3
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      Рейтинг: +313

      Lazio-Kiev 3 июля 2015, 09:52

      1 красную карточку за время выступлений в «Шахтере» заработал Адриано. Случилось это в матче 19-го тура Премьер-лиги сезона-2009/2010 против земляков из «Металлурга». Бразилец был удален с поля на 84-й минуте.

      2 международных клубных трофея есть в карьере Адриано. Вместе с «Интернасьоналем» он побеждал на клубном чемпионате мира в 2006 году, в составе «Шахтера» — в Кубке УЕФА в 2009-м.

      3 миллиона евро обошелся «Шахтеру» трансфер Луиса Адриано из бразильского «Интернасьоналя» в 2007 году

      4 раза вместе с «Шахтером» Луис Адриано выигрывал Кубок Украины и столько же раз — Суперкубок страны

      5 голов забил Луис Адриано в матче Лиги чемпионов против БАТЭ, став вторым после Месси футболистом, оформившим пента-трик в поединке самого престижного группового турнира Европы

      6 раз в составе донецкого клуба Луис Адриано становился чемпионом Украины.

      8 миллионов евро заплатит «Милан» «Шахтеру» за трансфер бразильского форварда.

      9 голов в Лиге чемпионов сезона-2014/2015 на счету бразильского нападающего. В споре лучших снайперов турнира Адриано проиграл лишь Неймару, Месси и Роналду, забившим по 10 мячей.

      10 голов забил бразильский форвард за «Шахтер» в матчах Кубка/Лиги Европы УЕФА. Один из них — в финале Кубка УЕФА сезона-2008/2009 бременскому «Вердеру».

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      Рейтинг: +72

      densmen 3 июля 2015, 09:49

      другие источники сообщают что 8 лимонов отдали за него

      1
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      Рейтинг: +52

      MariupolFERD 3 июля 2015, 09:29

      Удачи легенде Шахтера, лучшему бомбардиру в истории клуба! Спасибо за всё.

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      Рейтинг: +493

      iBragim2102 3 июля 2015, 09:06

      Лучше бы фелипе Андерсена купили у Лацио!

      1
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