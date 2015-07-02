«Бомбардир» поздравляет коллег с Днем спортивного журналиста

"Бомбардир» поздравляет всех спортивных журналистов с их профессиональным праздником! Коллег из других изданий и своих авторов, работающих на благо развития футбола в стране.



Желаем креативных идей, больше крутых событий и ярких матчей в жизни каждого!



А Вы, наши дорогие читатели, можете высказать свои пожелания в комментариях.

И не забывайте, что у нас сегодня праздник :)







Внимание! С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: ! С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: bombardir.ru. В планах – новый дизайн, новые авторы, новые рубрики, эксклюзивные интервью, мобильная версия и многое другое.