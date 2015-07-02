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    • «Бомбардир» поздравляет коллег с Днем спортивного журналиста

    «Бомбардир» поздравляет коллег с Днем спортивного журналиста

    "Бомбардир» поздравляет всех спортивных журналистов с их профессиональным праздником! Коллег из других изданий и своих авторов, работающих на благо развития футбола в стране.

    Желаем креативных идей, больше крутых событий и ярких матчей в жизни каждого!

    А Вы, наши дорогие читатели, можете высказать свои пожелания в комментариях.
    И не забывайте, что у нас сегодня праздник :)


    Внимание! С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: bombardir.ru. В планах – новый дизайн, новые авторы, новые рубрики, эксклюзивные интервью, мобильная версия и многое другое.

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    02.07.2015 17:32
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    Комментарии (206)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    5Gb
    1435872574
    так еще ж целый месяц
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    m40
    1435872999
    А кто объяснит зачем это, что за ребрендинг? Я вот уже лет 7 на соккере, просто по привычке набираю если не дома. Бывшая подруга к футболу равнодушна была, но этот сайт знала)
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    bangladesh
    1435873251
    Волгочмо вылазий ска. Я тебя порву!
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    bangladesh
    1435873345
    Мои поздравления. Желаю Успехов! Теперь вместо соккерчан будут бомбардировцы?!
    Ответить
    ren888888
    1435874711
    А я ничего им не пожелаю,пусть идут работать на заводы и на фабрики,а не языком по ушам в микрофон чесать,тунеядцы((((
    Ответить
    ermak6448
    1435875627
    Праздник без Буффета Не Праздик
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    Gallardo27
    1435895404
    Я уйду вместе с соккером! никаких \"бомбардиров\" не принимаю!
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    Сергей Саныч
    1435902988
    Бомбардир — воинское звание в русской армии. Бомбардир — мелкий жучок из семейства жужелиц. Бомбардир (разг.) — в командных играх с мячом (футболе/хоккее) — результативный нападающий игрок.
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    Ricko-7
    1435935668
    Бомбардир потому что бомбит нехило?
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    ologreds
    1694997682
    numo434606
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