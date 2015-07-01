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    Тимощук: "Планирую продолжить карьеру игрока"

    Уже бывший футболист санкт-петербургского "Зенита" Анатолий Тимощук рассказал о своих планах на будущее, а также поделился, что подал документы на получение тренерской лицензии.

    "У меня есть предложения от разных клубов, которые я рассматриваю. Решение будет принято в скором времени. Оно будет учитывать, в числе прочего, и интересы моей семьи. Недавно я подал необходимые документы на получение тренерской лицензии в ФФУ, но в ближайшем будущем вижу себя в качестве игрока, так как чувствую в себе силы и мотивацию продолжать карьеру. Возвращение в Германию? В качестве футболиста - вряд ли, а вот в каком-то другом - вполне возможно", - заявил украинец.

    В минувшем сезоне РФПЛ Тимощук провел 11 игр.

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    Источник: Бобсоккер

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    01.07.2015 09:36
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    Комментарии26
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      Рейтинг: +157

      Sevastopol-www 4 июля 2015, 16:18

      Тренировать будет...

      0
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      Рейтинг: +121

      weinmar 1 июля 2015, 19:57

      Кто-то другой в Германии... Заинтриговал Толик! ))

      0
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      Рейтинг: +52

      Expert-disport 1 июля 2015, 19:13

      На тренерскую, как играть после скамейки.

      0
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      Рейтинг: +1532

      Петр 1 1 июля 2015, 18:51

      спасибо и пока!

      0
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      Рейтинг: +283

      nahan 1 июля 2015, 15:13

      Пора становиться тренером.

      0
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      Рейтинг: +10

      polc72 1 июля 2015, 12:52

      Нашел хороший ресурс с бесплатными прогнозами на футбол, уже давно с ними работаю, всегда все отлично. Время от времени появляется инсайдерская информация о договорных матчах. Сайт - B / e / t / s / 2 / k . c / o / m (убрать " / " )

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      Рейтинг: +75

      Tommy Lee 1 июля 2015, 11:56

      Какие он там клубы рассматривает, там столько не заработаешь.

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      Рейтинг: +492

      забайкальский армеец 1 июля 2015, 11:41

      Похоже остался один блеф.

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      Рейтинг: +11497

      spartach n1 1 июля 2015, 11:36

      Толян давай к нам, у нас во дворе правда конкуренция большая, но по будням народу мало мож поиграешь !

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      Рейтинг: +274

      никита001 > 1 июля 2015, 11:47

      Да хоть куда, лишь бы из бомжатни подальше.

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      Рейтинг: +11497

      spartach n1 > 1 июля 2015, 11:56

      Спасибо я помню что после Баварии он в зените оказался ))

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      Рейтинг: +20

      178Rus 1 июля 2015, 11:02

      Журин - ты правила знаешь? Санкт-Петербургского!!!

      а по теме - Тима, идите куда хотите! (но спасибо за игру)

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