Месси: «Важно, чтоб забивала команда, а не я»

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси по окончании сегодняшнего полуфинального матча Кубка Америки против Парагвая (6:1) выразил желание обязательно выиграть турнир, а также поделился негодованием по поводу отсутствия голов за «альбиселесту» – на турнире игрок «Барселоны» отличился лишь однажды.



«Это невероятно, что я не могу забивать за национальную сборную. Но это, на самом деле, не так важно, ведь наша команда все равно забивает. Сегодня удалось поразить ворота сразу шесть раз. Мы в финале и должны сделать всe, чтобы победить в нем», – отметил Месси.



В финале 4 июля Аргентина сыграет со сборной Чили.



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