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    Месси: «Важно, чтоб забивала команда, а не я»

    Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси по окончании сегодняшнего полуфинального матча Кубка Америки против Парагвая (6:1) выразил желание обязательно выиграть турнир, а также поделился негодованием по поводу отсутствия голов за «альбиселесту» – на турнире игрок «Барселоны» отличился лишь однажды.

    «Это невероятно, что я не могу забивать за национальную сборную. Но это, на самом деле, не так важно, ведь наша команда все равно забивает. Сегодня удалось поразить ворота сразу шесть раз. Мы в финале и должны сделать всe, чтобы победить в нем», – отметил Месси.

    В финале 4 июля Аргентина сыграет со сборной Чили.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    01.07.2015 07:08
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    Комментарии (50)
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    ArtNow
    1435756877
    Главное сейчас это победа на турнире.
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    kent21vek
    1435769752
    МЕССИ ЛУЧШИЙ ИГРОК!!!
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    KarmA
    1435776724
    Месси в сборной - это тоже самое, что и Иньеста в Барсе - минимум голов, максимум пользы, шикарнейшие передачи, видение поля, минимум брака... Никогда не был фанатом, но этот малой истинный кудесник мяча. Безумно рад, что видел вживую игры таких мастеров, как Месси, Иньесты, Хави, Роналду, Робето Карлоса, Это'о...
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    рус фан
    1435778701
    Лионель прав если команда побеждает с твоим участием, это самое главное и часто надо делиться мячом в казалось бы голевых позициях что бы гол наверняка случился.
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    Ismadiyar
    1435781838
    Месси делает игру ,это главное !!!
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    старина
    1435782212
    Главное победа команды или сборной.В этом Лео и отличается от...Знаете от кого)
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    Aymir
    1435894978
    Важна чтобы я получил приз и поддержка Блаттера остальные нахрен мне нужен
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    Aymir
    1435895191
    В каждом игре Мяси 9-10 раз представляется забить 9-10 раз не может поставит ног \"готовый мяч\"
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    Sevastopol-www
    1436014795
    Коллективист поневоле)
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    ologreds
    1694997689
    numo434496
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