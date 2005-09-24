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    Расписание матчей 24-09-2005

    август 2005
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4
    сентябрь 2005
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2
    октябрь 2005
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6
    Предыдущий день Следующий день
    Россия. Премьер-лига 2005, 24 тур
    24 сентября, суббота
    14:00
    ЦСКА
    1:0
    Спартак
    Матч завершен
    24 сентября, суббота
    16:00
    Томь
    3:2
    Москва
    Матч завершен
    24 сентября, суббота
    17:00
    Крылья Советов
    1:0
    Сатурн
    Матч завершен
    24 сентября, суббота
    18:00
    Локомотив
    0:3
    Торпедо
    Матч завершен
    24 сентября, суббота
    20:00
    Зенит
    0:0
    Шинник
    Матч завершен
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