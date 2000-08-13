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    Расписание матчей 13-08-2000

    июль 2000
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6
    август 2000
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3
    сентябрь 2000
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1
    Предыдущий день Следующий день
    Чемпионат России 2000, 21 тур
    13 августа, воскресенье
    00:00
    Уралан
    0:1
    Динамо
    Матч завершен
    13 августа, воскресенье
    00:00
    Локомотив
    2:0
    Локомотив НН
    Матч завершен
    13 августа, воскресенье
    00:00
    Крылья Советов
    1:1
    Анжи
    Матч завершен
    13 августа, воскресенье
    00:00
    ЦСКА
    5:1
    Факел
    Матч завершен
    13 августа, воскресенье
    00:00
    Зенит
    2:1
    Торпедо
    Матч завершен
    13 августа, воскресенье
    00:00
    Ростов
    0:1
    Черноморец
    Матч завершен
    13 августа, воскресенье
    00:00
    Алания
    2:2
    Сатурн
    Матч завершен
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