Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Расписание матчей 27-06-2000

    май 2000
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4
    июнь 2000
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2
    июль 2000
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6
    Предыдущий день Следующий день
    Чемпионат России 2000, 15 тур
    27 июня, вторник
    00:00
    Алания
    4:3
    Крылья Советов
    Матч завершен
    27 июня, вторник
    00:00
    Ростов
    2:3
    Спартак
    Матч завершен
    27 июня, вторник
    00:00
    Зенит
    5:0
    Факел
    Матч завершен
    27 июня, вторник
    00:00
    Торпедо
    2:0
    Ротор
    Матч завершен
    27 июня, вторник
    00:00
    Черноморец
    3:0
    Анжи
    Матч завершен
    27 июня, вторник
    00:00
    Сатурн
    1:0
    Локомотив НН
    Матч завершен
    27 июня, вторник
    00:00
    ЦСКА
    2:2
    Динамо
    Матч завершен
    27 июня, вторник
    00:00
    Уралан
    0:1
    Локомотив
    Матч завершен
    • Читайте нас: 
    11