Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Кубок России
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Команды
Нефтехимик
Роберт Евдокимов
Новости
Роберт Евдокимов - новости
Нефтехимик
Россия
27 февраля 1970 (56)
Тренер
Статистика
Новости
Публикации
Фото
«Нефтехимик» назначил на пост главного тренера экс-спартаковца
26 мая
1
Назван клуб, который может возглавить Юран
2025.03.27 13:21
3
Евдокимов не согласился с выбором Головина игроком года в России и предложил свой вариант
2024.12.23 19:13
3
Евдокимов дал прогноз на чемпиона РПЛ
2024.12.23 15:50
Тренер «Кубани» объяснил выход на кубковый матч молодежного состава
2024.08.21 22:22
1
Фото
«Кубань» представила нового тренера, который сменил Евсеева
2024.04.11 13:12
6
Мостовой может возглавить команду из Второй лиги
2023.11.30 18:50
8
Фото
«Кубань» уволила Евдокимова после вылета из Кубка России
2022.11.16 22:58
3
«Судейство – беспредел. Плюс арбитр негативно ко мне отнесся после игры». Евдокимов – после матча со «СКА-Хабаровском»
2022.09.25 14:20
1
Фото
Евдокимов – лучший тренер ФНЛ в апреле
2022.05.08 14:35
Евдокимов – новый главный тренер «Кубани»
2021.10.16 11:24
«Матч ТВ»: Черчесов – в числе кандидатов на пост главного тренера «Балтики»
2021.10.01 17:23
36
«Матч ТВ»: Аленичев и Евдокимов – основные кандидаты на пост главного тренера «Балтики»
2021.10.01 14:23
4
«Матч ТВ»: Мусаев и Черышев – в числе кандидатов на пост главного тренера «Енисея»
2021.07.30 13:04
Аленичев может возглавить «Нижний Новгород»
2021.05.04 14:14
7
Фото
Евдокимов и Гогниев – лучшие тренеры ФНЛ в ноябре и декабре
2020.12.11 14:40
Черышев уволен из «Нижнего Новгорода». Новым тренером стал Евдокимов
2019.10.16 15:56
Журналист Егоров: «55 процентов, что «Нижний Новгород» возглавит Евдокимов, 45 – что Пилипчук»
2019.10.16 08:30
3
«Чемпионат»: Евдокимов в ближайшее время может стать новым главным тренером «Нижнего Новгорода»
2019.10.15 23:00
Пилипчук и Евдокимов – претенденты на пост главного тренера «Нижнего Новгорода»
2019.10.13 15:50
«Рубин» рассматривает пять кандидатов на замену Бердыеву
2019.05.25 11:52
16
Евдокимов может возглавить «Рубин»
2019.05.16 02:03
1
«Ротор» отправил Евдокимова в отставку
2018.11.25 07:51
5
Евдокимов покинул «Ротор». Это первая тренерская отставка в сезоне ФНЛ
2018.08.23 01:27
2
Евдокимов может стать новым главным тренером «СКА-Хабаровска»
2018.03.31 23:17
2
Экс-тренер «Оренбурга» Евдокимов возглавил казахстанский «Тобол»
2017.07.08 15:18
«Ростов» подпишет двухлетний контракт с Кучуком
2017.06.04 06:23
17
Рахимов, Евдокимов и Кучук – в списке кандидатов на пост главного тренера «Ростова»
2017.05.31 16:13
18
СМИ: «Крылья Советов» назовут имя нового главного тренера 30 мая. Тихонов и Рахимов – в числе претендентов
2017.05.29 20:26
10
Евдокимов: «Мое время в «Оренбурге», наверное, все-таки закончилось»
2017.05.28 20:16
14
1
2
3
Главные новости
Видео
Фанатка «МЮ» показала грудь после суперкамбэка с «Ромой»
22:11
5 самых ярких страниц биографии Роналду, связанных с Россией
21:25
1
Маркиньос впервые рассказал, почему предпочел «Спартак» «Локомотиву»
20:51
2
Винисиус обратился к Роналду после ухода португальца из сборной
19:42
Батраков вошел в команду недели Лиги чемпионов
19:21
Роналду не хочет играть прощальный матч за Португалию
19:15
9
Раскрыта сумма отступных, которую «Галатасарай» хочет прописать в новом контракте Батракова
18:41
5
Фото
Сестра Роналду обратилась к Криштиану после его ухода из сборной Португалии
18:30
2
Шапи может покинуть МЛС из-за проблем с грин-картой
18:19
«Я просил его остаться»: Жезуш – об уходе Роналду из сборной Португалии
17:40
4
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+