«Кубань» уволила Евдокимова после вылета из Кубка России

Главный тренер «Кубани» Роберт Евдокимов отправлен в отставку. Это случилось после поражения от «Волги» в плей-офф Кубка России (1:2).
«Руководство «Кубани» благодарит Роберта Геннадьевича за проделанную работу, неоценимый вклад в развитие команды, высокий профессионализм и желает ему успешного продолжения карьеры», – написал клуб.
- Под руководством Евдокимова «Кубань» провела 44 матча (15 побед, 14 ничьих).
- Евдокимов проработал в Краснодаре год.
- «Кубань» идет в зоне вылета Первой лиги.
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Источник: телеграм-канал «Кубани»