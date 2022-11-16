«Кубань» уволила Евдокимова после вылета из Кубка России

Главный тренер «Кубани» Роберт Евдокимов отправлен в отставку. Это случилось после поражения от «Волги» в плей-офф Кубка России (1:2).

«Руководство «Кубани» благодарит Роберта Геннадьевича за проделанную работу, неоценимый вклад в развитие команды, высокий профессионализм и желает ему успешного продолжения карьеры», – написал клуб.

Под руководством Евдокимова «Кубань» провела 44 матча (15 побед, 14 ничьих).

Евдокимов проработал в Краснодаре год.

«Кубань» идет в зоне вылета Первой лиги.

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