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    «Кубань» уволила Евдокимова после вылета из Кубка России

    Главный тренер «Кубани» Роберт Евдокимов отправлен в отставку. Это случилось после поражения от «Волги» в плей-офф Кубка России (1:2).

    «Руководство «Кубани» благодарит Роберта Геннадьевича за проделанную работу, неоценимый вклад в развитие команды, высокий профессионализм и желает ему успешного продолжения карьеры», – написал клуб.

    • Под руководством Евдокимова «Кубань» провела 44 матча (15 побед, 14 ничьих).
    • Евдокимов проработал в Краснодаре год.
    • «Кубань» идет в зоне вылета Первой лиги.

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    Источник: телеграм-канал «Кубани»

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