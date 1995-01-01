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    Аленичев может возглавить «Нижний Новгород»

    «Нижний Новгород» рассматривает вариант с приглашением Дмитрия Аленичева на пост главного тренера.

    Он может сменить Роберта Евдокимова, который возглавлял команду с октября 2019 года.

    • Аленичев остается без работы с мая 2019 года.
    • Последним клубом 48-летнего специалиста был «Енисей».
    • «Нижний Новгород» набрал 84 очка в 40 турах и занимает третье место в таблице ФНЛ.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 14:14
    Комментарии3
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      Рейтинг: +2178

      Алехсбургер. 50 минут назад

      Герб Нижнего Новгорода вдохновил...
      Геральдическое описание (блазон) герба гласит:

      « На серебряном щите идущий червлёный олень, рога, глаза и копыта чёрные. Щит увенчан золотой башенной короной о пяти зубцах, окружённой по обручу золотым лавровым венком, и обрамлён по сторонам и снизу лентой ордена Ленина."

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      Рейтинг: +3525

      Fusballer > Алехсбургер. 47 минут назад

      А на гербе клуба - НН.

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      Рейтинг: +18700

      slavutiq70 1 час назад

      Не плохой вариант для Дмитрия , надо соглашаться и выводить команду в РПЛ и оставаться в ней,,,,

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