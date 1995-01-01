Аленичев может возглавить «Нижний Новгород»

Герб Нижнего Новгорода вдохновил...
Геральдическое описание (блазон) герба гласит:
« На серебряном щите идущий червлёный олень, рога, глаза и копыта чёрные. Щит увенчан золотой башенной короной о пяти зубцах, окружённой по обручу золотым лавровым венком, и обрамлён по сторонам и снизу лентой ордена Ленина."
«Нижний Новгород» рассматривает вариант с приглашением Дмитрия Аленичева на пост главного тренера.
Он может сменить Роберта Евдокимова, который возглавлял команду с октября 2019 года.
- Аленичев остается без работы с мая 2019 года.
- Последним клубом 48-летнего специалиста был «Енисей».
- «Нижний Новгород» набрал 84 очка в 40 турах и занимает третье место в таблице ФНЛ.