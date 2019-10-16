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    Черышев уволен из «Нижнего Новгорода». Новым тренером стал Евдокимов

    Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин заявил, что новым главным тренером «Нижнего Новгорода» назначен Роберт Евдокимов.

    «Прошедший сезон показал, что перемены в «Нижнем Новгороде» необходимы. Конечно, клуб вышел в 1/8 финала Кубка России, но в ФНЛ нижегородцы проигрывают и занимают только 11-е место.Я благодарен Дмитрию Черышеву за проделанную работу и уверен, что сотрудничество с ним продолжится.

    Надеюсь, что опыт и профессиональные навыки Роберта Евдокимова помогут ее [задачу выхода в РПЛ] выполнить, и уже совсем скоро нижегородцы увидят яркую игру любимой команды» – сказал Никитин.

    • «Нижний Новгород» занимает 11-е место в ФНЛ, набрав 21 очко после 17 туров.
    • Дмитрий Черышев – отец хавбека сборной России и «Валенсии» Дениса Черышева.
    • Последним местом работы Евдокимова был «Ротор», который он тренировал в 2018 году.

    Источник: «Р-Спорт»

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