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    Журналист Егоров: «55 процентов, что «Нижний Новгород» возглавит Евдокимов, 45 – что Пилипчук»

    Обозреватель «Спорт-Экспресса» Сергей Егоров рассказал, что «Нижний Новгород» по-прежнему намерен заменить на посту главного тренера Дмитрия Черышева. Претендентами являются Роберт Евдокимов и Роман Пилипчук.

    «По тому, что я слышал, – 55 [процентов] в пользу Евдокимова, 45 – в пользу Пилипчука. Это разговоры в футбольных кругах, которым я доверяю», – сказал Егоров.

    • «Нижний Новгород» в ФНЛ идет 11-м.
    • Черышев работает в команде с прошлого года.
    • Евдокимов выводил в РПЛ «Оренбург» несколько сезонов назад.

    Источник: YouTube-канал «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2923

      AtticusFinch 1 минуту назад

      а почему не 51 процент, на 49 ?) как он высчитывает?))

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