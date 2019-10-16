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  • Журналист Егоров: «55 процентов, что «Нижний Новгород» возглавит Евдокимов, 45 – что Пилипчук»

Журналист Егоров: «55 процентов, что «Нижний Новгород» возглавит Евдокимов, 45 – что Пилипчук»

16 октября 2019, 08:30
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Обозреватель «Спорт-Экспресса» Сергей Егоров рассказал, что «Нижний Новгород» по-прежнему намерен заменить на посту главного тренера Дмитрия Черышева. Претендентами являются Роберт Евдокимов и Роман Пилипчук.

«По тому, что я слышал, – 55 [процентов] в пользу Евдокимова, 45 – в пользу Пилипчука. Это разговоры в футбольных кругах, которым я доверяю», – сказал Егоров.

  • «Нижний Новгород» в ФНЛ идет 11-м.
  • Черышев работает в команде с прошлого года.
  • Евдокимов выводил в РПЛ «Оренбург» несколько сезонов назад.

Источник: YouTube-канал «Спорт-Экспресс»
Россия. ФНЛ Нижний Новгород Евдокимов Роберт Пилипчук Роман
Комментарии (3)
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ArReal
1571206221
а почему не 51 процент, на 49 ?) как он высчитывает?))
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la verdad
1571210218
Ещё вчера было 46 на 54. Молодец. Держит руку на пульсе:)))
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life85
1571216810
Так вроде Евдокимова назначили уже !?!?!?
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