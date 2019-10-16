Журналист Егоров: «55 процентов, что «Нижний Новгород» возглавит Евдокимов, 45 – что Пилипчук»

Обозреватель «Спорт-Экспресса» Сергей Егоров рассказал, что «Нижний Новгород» по-прежнему намерен заменить на посту главного тренера Дмитрия Черышева. Претендентами являются Роберт Евдокимов и Роман Пилипчук.

«По тому, что я слышал, – 55 [процентов] в пользу Евдокимова, 45 – в пользу Пилипчука. Это разговоры в футбольных кругах, которым я доверяю», – сказал Егоров.