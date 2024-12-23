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    Евдокимов дал прогноз на чемпиона РПЛ

    Бывший тренер «Оренбурга», «Кубани» Роберт Евдокимов дал прогноз на исход чемпионской гонки РПЛ.

    – Можно сказать, что главный итог 2024 года – конец гегемонии «Зенита»? Питерцы стали чемпионами только в последнем туре, а сейчас занимают второе место.

    – На мой взгляд, гегемония не прекратилась. За исключением двух последних туров, где были два домашних поражения, «Зенит» прошел весь сезон очень удачно. Показывали хороший футбол, несмотря на то что бразильцы не совсем в форме. Думаю, что в любом случае всем остальным командам весной будет очень тяжело. И я ставлю на «Зенит».

    Геннадий Орлов уже призывает Семака «резать мясо». Вы согласны, что в «Зените» появились «пассажиры», от которых надо избавиться?

    – «Пассажирами» их не назвать. В любом случае они – ведущие футболисты. Но всем это видно, что они играют хуже, чем в прошлом сезоне.

    – Кого вы имеете в виду?

    – Клаудиньо и Вендела.

    – В чем это выражается, в чем хуже?

    – Если брать по статистике, в прошлом сезоне Вендел пробегал по 13 километров. Сейчас его, по-моему, в пятерке-десятке по этому показателю по итогам тура никогда нет. В любом случае все зависит от командной игры, не только от них двоих, но в этом году они выглядят не так ярко.

    – Клаудиньо кажется неуправляемым со стороны. Как вы думаете, его можно привести в чувство?

    – Конечно, можно. Он уже четыре сезона в «Зените». И вдруг стал неуправляемым у того же тренера. Наверное, так не бывает. Может быть, Клаудиньо снизил требования к себе или еще какие-то моменты. Если Семак ставит его в основной состав, значит, он должен приносить пользу. А управляем Клаудиньо или нет, скажет только Семак и его тренерский штаб.

    • «Зенит» идет в РПЛ 2-м, но очков у команды 39 – как и у лидирующего «Краснодара».
    • Команда выиграла 6 последних сезонов РПЛ.
    • Сезон возобновится 28 февраля.

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    Источник: «РБ Спорт»

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