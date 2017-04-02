Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Кубок России
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Команды
Нефтехимик
Роберт Евдокимов
Материалы
Роберт Евдокимов - материалы
Нефтехимик
Россия
27 февраля 1970 (56)
Тренер
Статистика
Новости
Публикации
Кто из аутсайдеров чемпионата России должен остаться
Через два месяца от главной лиги страны отколется две-четыре команды. Авторы «Бомбардира» взяли пять участников группы риска и поспорили, какой клуб надо спасти.
02.04.2017 10:25
19
«Пацаны обычные». Почему «Оренбург» такой дерзкий
Чемпионат России уже стартовал, а про «Оренбург» до сих пор никто почти ничего не знает. «Бомбардир» – о самом непредсказуемом и загадочном новичке в истории Премьер-лиги.
15.08.2016 08:00
13
«Не дело, когда футболисты питаются «Дошираком». Чем запомнилась первая часть сезона в ФНЛ
Массовая драка, забастовка прямо на поле, футбол для лыжников, не идиот Карпин, а также уроки актерского мастерства. «Бомбардир» отобрал лучшее, что произошло в ФНЛ в первом отрезке сезона.
09.12.2015 12:00
1
Равнение на «Газовик», веселый «Зенит-2» и еще 3 тенденции сезона ФНЛ
Почему турнир стал ровнее? Когда молодые игроки получат больше игровой практики? Кто еще последует примеру «изменщиков» Житнева и Дюпина? Разбираясь в этих вопросах, «Бомбардир» выделяет пять тенденций нынешнего сезона ФНЛ.
11.10.2015 10:00
Прибавить газу. Как «Газовик» рвется в РФПЛ
Оренбуржцев записывали в число фаворитов ФНЛ, но скорее теневых.Однако «Газовик» идет по дистанции с поистине чемпионским графиком. «Бомбардир» разбирается, за счет чего команде Евдокимова удалось совершить качественный скачок вперед и вверх.
07.10.2015 12:35
5
Черчесов подписал контракт с «Легией». Молдавию и Россию рассудит женщина. Дайджест событий дня
Златан Ибрагимович может летом перебраться в МЛС, а в «Рубине» вновь будет новый тренер. «Бомбардир» подводит информационные итоги дня в традиционном дайджесте.
06.10.2015 21:11
4
Спаллетти может вернуться в «Зенит». Германия вырвала победу в Шотландии. Дайджест событий дня
Тина Канделаки и Василий Уткин наконец сели за стол переговоров, а в Испании Жерара Пике боятся выпускать на «Сантьяго Бернабеу». Об это и не только вам расскажет дайджест событий дня на «Бомбардире».
08.09.2015 00:15
12
Гончаренко, Черчесов и еще 3 тренера, которые могут возглавить «Рубин»
Сегодня стало понятно, что Ринат Билялетдинов уже не вернется в казанский «Рубин». «Бомбардир» разбирается, кто может сменить Рината Саяровича у руля казанцев.
07.09.2015 18:04
10
Главные новости
Видео
Фанатка «МЮ» показала грудь после суперкамбэка с «Ромой»
22:11
5 самых ярких страниц биографии Роналду, связанных с Россией
21:25
1
Маркиньос впервые рассказал, почему предпочел «Спартак» «Локомотиву»
20:51
2
Винисиус обратился к Роналду после ухода португальца из сборной
19:42
Батраков вошел в команду недели Лиги чемпионов
19:21
Роналду не хочет играть прощальный матч за Португалию
19:15
9
Раскрыта сумма отступных, которую «Галатасарай» хочет прописать в новом контракте Батракова
18:41
5
Фото
Сестра Роналду обратилась к Криштиану после его ухода из сборной Португалии
18:30
2
Шапи может покинуть МЛС из-за проблем с грин-картой
18:19
«Я просил его остаться»: Жезуш – об уходе Роналду из сборной Португалии
17:40
4
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+