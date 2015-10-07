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Прибавить газу. Как «Газовик» рвется в РФПЛ

Оренбуржцев записывали в число фаворитов ФНЛ, но скорее теневых. Команда, два года подряд финиширующая пятой, попадает туда априори. Однако "Газовик" идет по дистанции с поистине чемпионским графиком. "Бомбардир" разбирается, за счет чего команде Евдокимова удалось совершить качественный скачок вперед и вверх.

Как все начиналось

Впервые "Газовик" пробился в ФНЛ в 2010 году. Следующий сезон вошел в историю запредельной растянутостью и количеством матчей. Тогда как раз шел переход на систему "осень-весна". В таких экстремальных условиях новичок не выжил и вылетел в ПФЛ. Однако почуяв вкус большой игры, команда предпочла не задерживаться в опостылевшем "Урале-Поволжье". Оренбуржцы за один сезон вернулись обратно и сходу заняли пятое место. Причем "Уфа", в итоге пробившаяся в РФПЛ, обошла "Газовик" лишь по дополнительным показателям. Новый сезон получился еще более успешным: снова пятая строчка и полуфинал национального Кубка. Плацдарм для рывка на новый уровень был создан. Основные слагаемые успеха оренбуржцев просты до безобразия – долгосрочная стратегия развития клуба, правильно выбранный тренер, стабильность состава и финансирования.

Стратегия клуба

Генеральный спонсор "Газовика" - "Газпром добыча Оренбург". Это обеспечивает команде стабильное финансирование, хотя в деньгах она точно не купается. Еще в середине нулевых "Газовику", занимавшему второе место в ПФЛ, не раз предлагали повышение в классе. Но клуб отказывался из-за недостатка финансов.  Возможно, по этим же причинам не предпринимали оренбуржцы и попыток рвануть в РФПЛ раньше. Да и по инфраструктуре клуб к элите пока не готов.

Играет "Газовик" не в самом Оренбурге, а в пригородном коттеджном поселке Ростоши, где у клуба небольшой, но уютный стадиончик. Новая, 2002 года выпуска арена - одна из самых комфортабельных в лиге. Матчи "Газовика" собирают 2-3 тысячи зрителей, что на пятитысячном стадионе смотрится не так убого, как на более вместительных аренах. Стоимость билетов демократична, от 150 до 200 рублей. Клуб активно работает с болельщиками – есть онлайн-продажа билетов, бесплатные смс-оповещения о жизни "Газовика", проект "болельщик-менеджер", где каждый может предложить идеи по развитию клуба. Активен "Газовик" и на информационном поле. Есть канал "Газовик-ТВ" на YouTube и еженедельная аналитическая радиопрограмма о "Газовике" на местном "Эхе Москвы".

Во что играет "Газовик"

Команду Роберта Евдокимова и прежде отличала выстроенная игра, но ей частенько не хватало мяса, основательности. В позиционном наступлении "Газовик" проседал. Отсюда обилие ничьих на своем поле. Однако эту проблему тренеру удалось решить. Оренбуржцы по-прежнему не мастера "тики-таки", но в контроле мяча добавили. Пришла и психология победителя. В этом году "Газовик" выиграл семь из восьми домашних матчей. Команду Евдокимова отличает боевитость – почти во всех встречах оренбуржцы чаще соперника выигрывают единоборства. Еще одна характерная черта – при потере мяча впереди "Газовик" сразу большими силами вступает в отбор, не давая провести контрнаступление.

Евдокимов уверенно пускается в тактические эксперименты – в этом сезоне уже опробовал и 4-2-3-1, и 4-4-2, а в Туле образцово-показательно вынес "Арсенал" с 4-1-4-1. Туляки имели процент владения мячом, как у "Барсы", а на табло в итоге горело 0:3. И все же чаще "Газовик" играет с позиции силы по 4-5-1 с одним ярко выраженным опорным и парой инсайдов. В обороне ротации минимальны – она отлажена до автоматизма. Четверка защитников и Абакумов играют практически без замен. А зачем что-то менять, если пропускает "Газовик" 0,3 гола за игру? Атака и средняя линия более вариативны –сбалансированный подбор игроков ротацию позволяет. По забитым мячам оренбуржцы вторые, лучше только "Томь".

Состав

Звезд в "Газовике" вы не найдете, даже по меркам ФНЛ. Единственный игрок с именем – Роман Воробьев, некогда подававший надежды в канувшем в лету "Сатурне". Хиддинк его даже в сборную звал пару раз, но потом Воробьев как-то сник. Зато есть лидеры в каждой из линий. Надежен голкипер Дмитрий Абакумов, выжигает опорную зону узбекский легионер Вадим Афонин. Большой объем работы в центре проделывает универсал Сергей Бреев. Вписался и начал стабильно забивать Артем Делькин. Особенно хороши у "Газовика" крылья атаки – изобретательный Иван Маркелов и двужильный ветеран Владимир Парняков. Хорош, когда в порядке, и Марат Шогенов. А оборона сильна, прежде всего, своей спаянностью.

Евдокимов формировал обойму скрупулезно, по крупицам. Именно стабильность и сыгранность состава – один из ключевых факторов успеха. В 2012 пришел знакомый тренеру по "КАМАЗу" Кобялко, в 2013 – Бреев, Афонин, Кабутов и Абакумов. Еще годом позже – Аппаев, Ойеволе, Воробьев и Маркелов. Этим летом удалось арендовать никак не желающего дотянуть до уровня РФПЛ Делькина. Полуяхтов и Андреев в команде с 2011, капитан Парняков, Малых и Шогенов вообще с 2010, еще со второй лиги.

П – помним. Сборная ФНЛ из экс-игроков РФПЛ

Фигура главного тренера

Евдокимов сделал себе имя в "КАМАЗе" и как игрок, и как тренер. С челнинцами новичок тренерского цеха занял четвертое место, но потом у автогиганта закончились деньги. Евдокимов, устав от отсутствия серьезных задач, рискнул. Родной клуб он променял на тонущий "Газовик". Константин Галкин не потянул на новом уровне, и по ходу третьего круга покинул свой пост. Евдокимов поправил дела и едва не спас оренбуржцев. У четырех команд было равное количество очков, но по дополнительным показателям лишним оказался "Газовик". Руководство проявило терпение, и тренер всего за сезон вернул команду в ФНЛ всерьез и надолго. Евдокимов не дергался, выстраивая игру "Газовика" в соответствии со своим видением футбола. Вдумчиво тренер приобретал и интегрировал в состав вписывающихся в его концепцию футболистов. Игровой почерк оренбуржцев стал узнаваем, а о работе Евдокимова говорили все громче. Наставник "Газовика" восхищается талантом Курбана Бердыева. Его активно сватают в ментально близкий "Рубин", а руководство оренбуржцев и сам тренер уже устали опровергать слухи.

Вилке, стоящей перед Евдокимовым, не позавидуешь: принять клуб с историей, играющий в РФПЛ и Лиге Европы, или довести до ума свой долгосрочный проект, вышедший на пиковый виток развития?

"Торпедо" бьет рекорды, "Тосно" попал в пропасть – в главных событиях ФНЛ

Россия. ФНЛ ФНЛ Оренбург Воробьев Роман Маркелов Иван Абакумов Дмитрий Парняков Владимир Делькин Артем Шогенов Марат Евдокимов Роберт
Комментарии (5)
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Volodya44
1444216061
Не трогайте Роберта Евдокимова, дайте ему поработать в Газовике!!!!
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Старый Пью
1444217769
Куда идут народные деньги ? ... На поддержку регионального футбола! УжОс какой-то :-)
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Garrincha58
1444227384
а зачем стадиона нет опять второй Арсенал из Тулы получится
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iurylario
1444932475
интересно если газовик все же выйдет в премьер лигу где будет принимать гостей неужели в ростошах на 5 тысячнике
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