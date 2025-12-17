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Армения. Премьер-лига
Команды
Пюник
Дмитрий Гунько
Новости
Дмитрий Гунько - новости
Пюник
Россия
1 марта 1976 (50)
Тренер
Статистика
Новости
Публикации
Появилось объяснение, за счет чего Дзюба построил яркую карьеру
3 октября
Карьеру Дзюбы описали одним прилагательным
3 октября
2
«Пюник» объявил о назначении экс-тренера «Спартака»
3 октября
Испанский тренер из РПЛ мог возглавить клуб из Армении
30 сентября
Селюк может уйти с должности из-за бывшего тренера «Спартака»
29 сентября
Бывший тренер «Спартака» вернется в Армению
29 сентября
Стало известно, возглавит ли Гусев клуб из Беларуси
22 сентября
1
Гунько ответил, чем его разочаровал «Спартак»
21 сентября
Игроки тульского «Арсенала» обрадовались уходу экс-тренера «Спартака»
19 сентября
2
Клуб из Армении отказался от экс-тренера «Спартака»
18 сентября
Аленичев может вернуться к работе тренером впервые за 7 лет
10 сентября
3
Экс-главный тренер «Спартака» ушел из тульского «Арсенала»
9 сентября
Тульский губернатор принял решение по экс-тренеру «Спартака»
26 мая
Российский клуб определился с будущим легионера, который не хотел приезжать на сборы
12 февраля
Бывший тренер «Спартака» назвал условие, при котором Романова оставят на своем посту
2025.12.17 10:58
4
Бывший главный тренер «Спартака» назвал свою зарплату в клубе: «Ни разу не менялась»
2025.07.19 11:55
2
Фото
Бывший тренер «Спартака» возглавил клуб Первой лиги
2025.06.18 11:37
Гунько определил недостаток Глушенкова как игрока
2025.05.10 13:22
2
Гунько – о Соболеве в «Зените»: «Все впереди»
2025.05.10 11:36
Гунько объяснил «Спартаку», как спасти сезон
2025.05.10 09:55
1
Гунько раскритиковал игру Пьянича: «Минус один игрок в атаке и минус один игрок в обороне»
2025.05.09 17:57
5
Гунько отреагировал на слова Мостового у Мусаеве: «Хватит уже смешить народ»
2025.05.09 14:54
2
Экс-тренер «Спартака» – о втором голе в ворота «Зенита»: «Надо просто доверять ВАР»
2025.03.21 18:33
12
Экс-тренер «Спартака» объяснил, откуда у клуба взялись деньги на трансферы
2025.02.16 17:35
7
Экс-тренер «Спартака» Гунько рассказал, как стал армянином
2024.12.17 18:40
9
Спартаковца Игнатова хотят видеть в Армении
2024.12.17 18:32
4
«Урарту» готов принять Мостового на стажировку
2024.10.25 13:00
4
Гунько назвал главного конкурента «Зенита» в сезоне РПЛ
2024.10.14 11:07
1
Гунько пожаловался на недооценку российских тренеров
2024.10.12 23:17
2
Гунько объяснил, зачем Соболев перешел в «Зенит»
2024.09.04 08:04
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