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    Гунько пожаловался на недооценку российских тренеров

    Главный тренер армянского «Урарту» Дмитрий Гунько прокомментировал назначение Владимира Слишковича в «Оренбург».

    «Надо у «Оренбурга» спросить, почему они не попробуют работать с российскими специалистами. Я за российских тренеров и всегда говорю, что иностранцам дают больше времени на работу, больше шансов на ошибку, больше времени на исправление этих ошибок.

    Российских тренеров по каким-то причинам не ценят», – сказал Гунько.

    • Сейчас в РПЛ 6 главных тренеров не из России.
    • Гунько тренировал «Спартак», «Химки».
    • Слишкович до «Оренбурга» был в «Спартаке».

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    Источник: «РБ Спорт»

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    12.10.2024 23:17
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