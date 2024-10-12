Гунько пожаловался на недооценку российских тренеров

Главный тренер армянского «Урарту» Дмитрий Гунько прокомментировал назначение Владимира Слишковича в «Оренбург».

«Надо у «Оренбурга» спросить, почему они не попробуют работать с российскими специалистами. Я за российских тренеров и всегда говорю, что иностранцам дают больше времени на работу, больше шансов на ошибку, больше времени на исправление этих ошибок.

Российских тренеров по каким-то причинам не ценят», – сказал Гунько.