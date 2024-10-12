Гунько пожаловался на недооценку российских тренеров

Главный тренер армянского «Урарту» Дмитрий Гунько прокомментировал назначение Владимира Слишковича в «Оренбург».
«Надо у «Оренбурга» спросить, почему они не попробуют работать с российскими специалистами. Я за российских тренеров и всегда говорю, что иностранцам дают больше времени на работу, больше шансов на ошибку, больше времени на исправление этих ошибок.
Российских тренеров по каким-то причинам не ценят», – сказал Гунько.
- Сейчас в РПЛ 6 главных тренеров не из России.
- Гунько тренировал «Спартак», «Химки».
- Слишкович до «Оренбурга» был в «Спартаке».