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    Гунько объяснил, зачем Соболев перешел в «Зенит»

    Бывший главный тренер «Спартака» Дмитрий Гунько, ныне возглавляющий «Урарту», высказался о причинах перехода нападающего Александра Соболева из московского клуба в «Зенит».

    По данным «РИА Новости», оклад 27-летнего форварда в команде из Санкт-Петербурга вырос с 2,4 миллиона евро до 2,5 миллиона. С бонусами он может заработать до 3 миллионов евро.

    – Выходит, что все же деньги тоже повлияли на выбор?

    – Исходя из этого, наверное, повлияли не деньги.

    – Вы считаете, что разница минимальная?

    – Исходя из того, что вы сказали, это не деньги.

    – Стоит ли любая прибавка в деньгах того, чтобы покинуть «Спартак»?

    – Сейчас, наверное, нет клубного патриотизма, как было раньше. Это очевидно, мы видим это по переходам игроков. Наверное, в случае с Соболевым, как мы уже поняли, дело не в деньгах. Значит футболистом двигают какие-то иные цели.

    Возможно, это путь к трофеям с командой, которая завоевывает их каждый год на протяжении шести лет подряд. Соболев выбрал такой путь, нежели более сложный путь – завоевать эти трофеи с командой, в которой ты находился много лет и которой на словах ты был предан, носил эти клубные цвета и был частью спартаковской семьи. Соболев выбрал более легкий путь к трофеям.

    • 27-летний форвард выступал в «Спартаке» с 2020 по 2024 годы.
    • Сумма трансфера Соболева составила 10 миллионов евро.

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    Источник: «Спорт день за днём»

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    04.09.2024 08:04
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    Комментарии (7)
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    Александр.Т.
    1725426964
    Посядит на лавке,бразилы с Глушенковым , все сделают и получит Сашок медальку, как Бакаев))
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    Гор--google
    1725427370
    Он никогда не был предан клубу, что за глупость?Он постоянно с кислой рожей,постоянно был чем-то недоволен,а 5 мячей за весь сезон? Абаскаль виноват, что он присел на лавку? Правильное решение,найти ему другой водоём.
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    oyabun
    1725428816
    Заканчивайте уже тему с Соболевым. Не стоит он того.
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    raritet
    1725430057
    Если собрать все высказывания о Соболях в последнее время можно такой двухтомник выпустить, что Лев Николаевич со своим двухтомником обзавидовался бы: " Как так. ? Ни *****, ни мира, а столько мукулатуры потрачено?"
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    andr45
    1725433044
    «оклад... вырос с 2,4 миллиона евро до 2,5 миллиона. С бонусами он может заработать до 3 миллионов евро.» ГУНЬКО «Исходя из того, что вы сказали, это не деньги.» Запомним, что ШЕСТЬСОТ ТЫСЯЧ ЕВРО или ШЕСТЬДЕСЯТ МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ для рассейских футболеров это не деньги. По мне же, вся эта дерьмовая котла бездельников и никчемушников просто оборзела и сошла с ума также, как, например, полицаи с золотыми унитазами или генералы, стоящие усадьбы за миллиарды
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    Каратель помойников
    1725443805
    Бомбардир когда будет новость "сын Соболева высказался о переходе Соболева в зенит"? Ощущение,что если Соболев завтра завершит карьеру,то и сайт схлопнется-писать то не о чем
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