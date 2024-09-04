Гунько объяснил, зачем Соболев перешел в «Зенит»

Бывший главный тренер «Спартака» Дмитрий Гунько, ныне возглавляющий «Урарту», высказался о причинах перехода нападающего Александра Соболева из московского клуба в «Зенит».

По данным «РИА Новости», оклад 27-летнего форварда в команде из Санкт-Петербурга вырос с 2,4 миллиона евро до 2,5 миллиона. С бонусами он может заработать до 3 миллионов евро.

– Выходит, что все же деньги тоже повлияли на выбор?

– Исходя из этого, наверное, повлияли не деньги.

– Вы считаете, что разница минимальная?

– Исходя из того, что вы сказали, это не деньги.

– Стоит ли любая прибавка в деньгах того, чтобы покинуть «Спартак»?

– Сейчас, наверное, нет клубного патриотизма, как было раньше. Это очевидно, мы видим это по переходам игроков. Наверное, в случае с Соболевым, как мы уже поняли, дело не в деньгах. Значит футболистом двигают какие-то иные цели.

Возможно, это путь к трофеям с командой, которая завоевывает их каждый год на протяжении шести лет подряд. Соболев выбрал такой путь, нежели более сложный путь – завоевать эти трофеи с командой, в которой ты находился много лет и которой на словах ты был предан, носил эти клубные цвета и был частью спартаковской семьи. Соболев выбрал более легкий путь к трофеям.