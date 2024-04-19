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Сергей Павлов
Новости
Сергей Павлов - новости
Россия
16 сентября 1955 (71)
Тренер
Статистика
Новости
Публикации
Григорян не получил назначения в Первой лиге
2024.04.19 12:20
1
Товарищеский матч. «Рубин» проиграл аутсайдеру Первой лиги под руководством Павлова (0:2)
2024.02.03 19:51
2
Фото
Экс-тренер сборной России и участник плей-офф еврокубков возглавил «Волгарь»
2023.08.22 17:22
Видео
Тренер «Текстильщика» Павлов – о судействе в ФНЛ: «Безобразие, беспредел. Ничего не боятся. Нас убили»
2021.04.25 00:55
12
Экс-тренер «Динамо» Новиков может возглавить «Нефтехимик» из ФНЛ
2020.12.28 19:59
«Ротор-Волгоград» вместо Есипова возглавил Павлов
2017.10.18 20:15
1
Тарханов: «По двум турам делать выводы о лидерстве «Локомотива» глупо»
2017.07.28 10:30
Фото
«Арсенал» подтвердил отставку Павлова
2016.10.05 11:31
4
«Арсенал» расстался с Павловым
2016.10.05 00:04
18
Павлов: «У нас вторая игра такая, когда пропускаем в самой концовке»
2016.10.01 19:29
2
Павлов: «Потенциал у «Локомотива» большой. Все это видят»
2016.09.29 06:56
Павлов: «Арсеналу» труднее, чем кому-либо. Но я знаю, что делать»
2016.09.26 07:08
Павлов: «Арсенал» не заслужил поражения в игре с «Томью», в первом тайме мы доминировали»
2016.09.17 16:31
Павлов: «В конце «Арсенал» стал играть по счету»
2016.08.28 19:44
Павлов: «Соперник играл явно от обороны»
2016.08.22 22:27
Азмун посетит заседание КДК РФС
2016.08.08 12:08
2
Павлов: «После поражения от «Спартака» на нас вылили ушат грязи»
2016.08.07 00:47
4
Павлов: «Игровая дисциплина в матче со «Спартаком» напрочь отсутствовала»
2016.07.31 20:43
В «Арсенале» опровергли информацию о конфликте Павлова с руководством клуба
2016.07.26 13:21
2
Павлов: «Дзагоева в сборной России никто не сможет заменить»
2016.06.02 08:22
4
Павлов: «Едем в Иркутск не гулять, а играть»
2016.05.16 07:15
Павлов: «Стоит задача вернуть «Арсенал» в Премьер-лигу»
2016.02.25 21:55
1
Павлов возглавил «Арсенал»
2016.02.24 16:22
3
Павлов: «Спартак» обыграет «Зенит»
2015.09.25 23:55
1
Главные новости
Маркиньос впервые рассказал, почему предпочел «Спартак» «Локомотиву»
20:51
1
Винисиус обратился к Роналду после ухода португальца из сборной
19:42
Батраков вошел в команду недели Лиги чемпионов
19:21
Роналду не хочет играть прощальный матч за Португалию
19:15
9
Раскрыта сумма отступных, которую «Галатасарай» хочет прописать в новом контракте Батракова
18:41
4
Фото
Сестра Роналду обратилась к Криштиану после его ухода из сборной Португалии
18:30
2
Шапи может покинуть МЛС из-за проблем с грин-картой
18:19
«Я просил его остаться»: Жезуш – об уходе Роналду из сборной Португалии
17:40
4
Романцев предположил, почему Карпин не вызвал Глушенкова в сборную России
17:35
7
Реакция Пирса Моргана на уход Роналду из сборной Португалии
16:51
5
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