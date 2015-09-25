Павлов: «Спартак» обыграет «Зенит»

Главный тренер «Сатурна» Сергей Павлов дал свой прогноз на центральный матч десятого тура РФПЛ «Спартак» – «Зенит».

«В этом матче выиграет «Спартак». Во-первых, ожидается колоссальная поддержка трибун. Я смотрел предыдущий матч «Спартака» с ЦСКА – мне очень понравилась игра как одной, так и другой команды. Жду такого же футбола, такого же уровня и в этот раз. В матче с «Зенитом», я думаю, выиграет «Спартак». Сейчас линия атаки в команде выстроена хорошо, что позволит сыграть мощно в нападении», – говорит Павлов.

Игра «Спартак» – «Зенит» состоится в субботу 26 сентября. Начало матча – в 19.00 по московскому времени.