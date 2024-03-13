Статистика по турнирам

Россия. Кубок 2023/2024 Россия. Первая лига 2023/2024 Россия. Кубок 2021/2022 Россия. ФНЛ 2021/2022 Россия. Кубок 2020/2021 Россия. ФНЛ 2020/2021 Россия. ФНЛ 2019/2020 Россия. ФНЛ 2017/2018 Россия. Кубок 2016/2017 Россия. Премьер-лига 2016/2017 Россия. ФНЛ 2015/2016 Россия. Второй дивизион. Зона Запад 2014/2015 Россия. Второй дивизион. Зона Восток 2012/2013 Россия. Кубок 2011/2012 Россия. ФНЛ 2011/2012 Россия. Второй Дивизион. Зона Центр 2010 Россия. Кубок 2010/2011 Россия. Первый дивизион 2009 Россия. Кубок 2008/2009 Россия. Премьер-лига 2008 Россия. Кубок 2007/2008 Россия. Премьер-лига 2007 Россия. Премьер-лига 2003