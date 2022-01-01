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Хаби Алонсо
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Хаби Алонсо - новости
Челси
Испания
25 ноября 1981 (44)
Тренер
Статистика
Новости
Алонсо отреагировал на поражение «Челси» от «Ливерпуля» по пенальти
29 октября
Реакция Алонсо на 0:3 «Челси» от «Брентфорда»
19 сентября
Алонсо прокомментировал первое поражение «Челси» в сезоне
7 сентября
Алонсо высказался о победе «Челси» над «Брайтоном» в матче с 7 голами
30 августа
Фото
Новый тренер «Челси» впервые прибыл на базу в Кобхэм
9 июля
2
Хаби Алонсо воссоединится в «Челси» с игроком из чемпионского «Байера»
27 июня
Хаби Алонсо принял решение по казахстанскому таланту «Челси»
16 июня
Хаби Алонсо определил семь неприкасаемых игроков в «Челси»
9 июня
Стало известно, почему Алонсо не возглавил «Ливерпуль»
1 июня
Раскрыт первый трансфер «Челси» после назначения Хаби Алонсо
20 мая
Хаби Алонсо попросил «Челси» купить Мбаппе
19 мая
2
Алонсо прокомментировал назначение в «Челси»
17 мая
5
«Челси» объявил о назначении нового тренера
17 мая
2
Подробности назначения Алонсо в «Челси»
17 мая
«Челси» договорился с новым тренером
16 мая
1
Хаби Алонсо выбрал новую команду
16 мая
3
Перес объяснил провал Хаби Алонсо в «Реале»
14 мая
4
«Челси» выбирает между двумя тренерами
12 мая
В «Ливерпуле» определились с главным тренером на новый сезон
12 мая
Талалаев: «Моуринью не номер один, мне ближе Алонсо, Де Дзерби переоценен»
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