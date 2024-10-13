Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ЛЧ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Александр Петраков
Новости
Александр Петраков - новости
Украина
6 августа 1957 (69)
Тренер
Статистика
Новости
Армения уволила Петракова с поста главного тренера
2024.10.13 22:24
3
Байрамян из «Ростова» ответил на вопрос о конфликте с украинским тренером сборной Армении
2024.04.05 21:33
14
Тикнизян ответил на вопрос о работе с украинским тренером сборной Армении
2023.11.30 20:26
1
Байрамян уличил во лжи украинского тренера сборной Армении
2023.11.17 22:37
2
Юран ответил на претензии украинского тренера сборной Армении
2023.11.17 22:16
3
Украинский тренер сборной Армении упрекнул Юрана за неправильную позицию Севикяна
2023.11.17 18:04
5
Фото
Украинец Петраков возглавил сборную Армении. Ранее от должности отказался Карпин
2023.01.14 22:07
1
Сборная Армении определилась с новым главным тренером
2023.01.14 08:58
Петраков покинул пост главного тренера сборной Украины
2023.01.12 18:42
1
РФС пожаловался в УЕФА на главного тренера сборной Украины. Он призывал отстранять россиян от международных турниров
2022.09.19 15:41
Петраков: «Украина сделала все, что могла. Не знаю, что сказать»
2022.06.05 22:22
Тренер сборной Украины Петраков – про автоматический выход на ЧМ-2022: «Мои игроки этого не хотят»
2022.05.09 22:16
Тренер сборной Украины Петраков: «Я против того, чтобы нам дарили путeвку на ЧМ-2022»
2022.03.31 19:51
8
Федецкий: «Петраков не вызовет в сборную Украины игроков из РПЛ. Эта тема закрыта»
2022.01.26 15:22
4
Петраков утвержден главным тренером сборной Украины. Подписан годичный контракт
2021.11.17 23:48
1
Петраков: «Кто бы Украине ни достался в стыках, мы его обыграем и поедем в Катар»
2021.11.17 10:45
9
Петраков: «Сборная Украины очень гордится, что Шевченко возглавил «Дженоа»
2021.11.10 22:56
1
Петраков – после ничьей с Боснией и Герцеговиной: «Мы не Франция и не Италия. У нас средний чемпионат»
2021.10.13 09:15
Тренер сборной Украины – о травме Зинченко: «Не умеешь просить замену – будешь лечиться. Сам виноват»
2021.10.04 21:21
5
Петраков: «Малиновский сказал, что не хочет оставаться на матч с Чехией. Он ничем это не объяснил»
2021.09.13 14:21
3
Александр Петраков: «Благодарю штаб Шевченко за сделанное в сборной Украины за пять лет»
2021.09.05 08:56
Тренер сборной Украины Петраков – о матче с Францией: «Они такие же люди, как и мы, только лягушек едят»
2021.09.03 18:18
8
Главные новости
В Лиге чемпионов побили антирекорд Романцева
09:43
Канчельскису платят пенсию в Англии: «До 70 лет буду получать»
09:28
Отставка Галактионова, Батраков может уйти из «Галатасарая» зимой, клуб из ЛЧ рассматривает Мусаева и другие новости
02:03
Турнирная таблица Лиги чемпионов после 4 туров
01:32
Лига чемпионов. «Комо» Сеска на выезде стер в порошок «Ланс» (9:1)
00:58
4
Лига чемпионов. «Манчестер Сити» добыл 3 очка в Лейпциге (3:2), «Арсенал» – в Чехии (2:0)
00:56
Лигу чемпионов предложили сократить до 16 клубов
00:27
4
Общемировая организация определила Батракова как «уникальный талант»
00:11
3
Ожидания Радимова от Гусева в «Ахмате»
Вчера, 23:59
3
Видео
Судья показал 53 красных карточки во время матча в Бразилии
Вчера, 23:31
6
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+