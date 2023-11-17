Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Пузыри перед матчем, бывший игрок «Спартака» – какой клуб Лиги Европы мы загадали
    Пузыри перед матчем, бывший игрок «Спартака» – какой клуб Лиги Европы мы загадали
    2 «Я играл вместе с Раулем, Мане и Хамесом». Угадаешь футболиста по его одноклубникам?
    «Я играл вместе с Раулем, Мане и Хамесом». Угадаешь футболиста по его одноклубникам?
    3 Вспомните легендарные голы ЛЧ: погружение в футбольную красоту прошлого
    Вспомните легендарные голы ЛЧ: погружение в футбольную красоту прошлого
    • Главная
    • Новости
    • Байрамян уличил во лжи украинского тренера сборной Армении

    Байрамян уличил во лжи украинского тренера сборной Армении

    Полузащитник «Ростова» Хорен Байрамян отреагировал на последние комментарии главного тренера сборной Армении Александра Петракова.

    • В недавнем интервью Петраков намекнул на недостаточное желание Байрамяна выступать за сборную.

    «Сегодняшнее высказывание главного тренера сборной Армении о моих травмах во время сборов национальной команды выглядит так, будто я не хочу играть за нее.

    Когда я приехал на первый сбор под его руководством, было две игры: против Турции в отборе (Евро-2024) и товарищеская с Кипром. В официальном матче сыграл около 20 минут и почувствовал дискомфорт, о чем сразу сообщил тренерскому штабу. Далее была товарищеская игра. В такой ситуации нет смысла рисковать, учитывая неофициальный статус встречи. Приехав в Ростов, спустя несколько дней, доктора сделали вывод, что играть в чемпионате уже можно.

    Если бы матч с Кипром был официальным, то я играл бы «на уколах» – это подтвердят все ребята, кто меня знает. Но в любом случае я остался на эту игру, был в заявке.

    Что касается следующего сбора, то я действительно в июне получил травму. Врачи сделали УЗИ и сказали, что играть нельзя неделю. Также в интервью тренер сказал, что я отказаться ехать в 9 утра на МРТ, а также срочно просил взять билет в Ростов – это, мягко говоря, неправда.

    Тогда я попросил докторов сборной сообщить о травме тренеру, только после чего поехал домой. На ужине я спустился к команде, сразу увидел тренера. Он подошел, пожал руку, сказал: «Так бывает, восстанавливайся, лечись, удачи тебе», – вот его слова, как сегодня помню.

    В моем сердце живут две команды: «Ростов» и сборная Армении. Все, кто меня знает, могут сказать какое место в моей жизни занимают матчи в футболке национальной команды, с каким удовольствием я езжу в ее расположение.

    Если тренер меня не вызывает – его решение, нет смысла спорить. Но это не значит, что я не хочу играть за сборную.

    Я всей душой и всем сердцем с ребятами, которым предстоят два матча в эту паузу. Желаю им победы, показать себя с лучшей стороны и порадовать болельщиков», – сказал Байрамян.

    • 31-летний Хорен стоит 1,5 миллиона евро.
    • В сезоне РПЛ у него 12 матчей.

    Игра: угадаете, какая футбольная форма реальна, а какая – выдумка?

    Новости по теме
    Юран ответил на претензии украинского тренера сборной Армении 4
    Украинский тренер сборной Армении упрекнул Юрана за неправильную позицию Севикяна 8
    Украинец Петраков возглавил сборную Армении. Ранее от должности отказался Карпин 2
    Источник: Sport24

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    17.11.2023 22:37
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +268

      russkiisergei 19 часов назад

      а, ведь между ними двумя много общего! например: оба недавно просрали свои территории

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1009

      The only one > russkiisergei 11 часов назад

      ты идиот как обычно, мозг давно просрал

      1
      Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+