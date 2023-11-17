Байрамян уличил во лжи украинского тренера сборной Армении

Полузащитник «Ростова» Хорен Байрамян отреагировал на последние комментарии главного тренера сборной Армении Александра Петракова.

В недавнем интервью Петраков намекнул на недостаточное желание Байрамяна выступать за сборную.

«Сегодняшнее высказывание главного тренера сборной Армении о моих травмах во время сборов национальной команды выглядит так, будто я не хочу играть за нее.

Когда я приехал на первый сбор под его руководством, было две игры: против Турции в отборе (Евро-2024) и товарищеская с Кипром. В официальном матче сыграл около 20 минут и почувствовал дискомфорт, о чем сразу сообщил тренерскому штабу. Далее была товарищеская игра. В такой ситуации нет смысла рисковать, учитывая неофициальный статус встречи. Приехав в Ростов, спустя несколько дней, доктора сделали вывод, что играть в чемпионате уже можно.

Если бы матч с Кипром был официальным, то я играл бы «на уколах» – это подтвердят все ребята, кто меня знает. Но в любом случае я остался на эту игру, был в заявке.

Что касается следующего сбора, то я действительно в июне получил травму. Врачи сделали УЗИ и сказали, что играть нельзя неделю. Также в интервью тренер сказал, что я отказаться ехать в 9 утра на МРТ, а также срочно просил взять билет в Ростов – это, мягко говоря, неправда.

Тогда я попросил докторов сборной сообщить о травме тренеру, только после чего поехал домой. На ужине я спустился к команде, сразу увидел тренера. Он подошел, пожал руку, сказал: «Так бывает, восстанавливайся, лечись, удачи тебе», – вот его слова, как сегодня помню.

В моем сердце живут две команды: «Ростов» и сборная Армении. Все, кто меня знает, могут сказать какое место в моей жизни занимают матчи в футболке национальной команды, с каким удовольствием я езжу в ее расположение.

Если тренер меня не вызывает – его решение, нет смысла спорить. Но это не значит, что я не хочу играть за сборную.

Я всей душой и всем сердцем с ребятами, которым предстоят два матча в эту паузу. Желаю им победы, показать себя с лучшей стороны и порадовать болельщиков», – сказал Байрамян.

31-летний Хорен стоит 1,5 миллиона евро.

В сезоне РПЛ у него 12 матчей.

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