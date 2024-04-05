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    • Байрамян из «Ростова» ответил на вопрос о конфликте с украинским тренером сборной Армении

    Байрамян из «Ростова» ответил на вопрос о конфликте с украинским тренером сборной Армении

    Полузащитник «Ростова» Хорен Байрамян высказался о разногласиях с главным тренером сборной Армении Александром Петраковым.

    Украинец не вызывает игрока в национальную команду с марта 2023 года.

    «Недопонимание с Петраковым и мое будущее в сборной Армении? Он тренер, я – игрок. Он решает, кого вызывать, а кого нет.

    Хочу лишь добавить ко всему этому, что я люблю Армению, хочу играть за свою сборную и очень скучаю по армянским болельщикам», – заявил Байрамян.

    • Футболист «Ростова» провел за сборную Армении с осени 2020 года.
    • Его статистика: 22 матча, 2 гола, 1 ассист.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    05.04.2024 21:33
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    Комментарии (24)
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    zarsm
    1712343872
    Всем предельно ясно почему этот осел его не вызывает)) Футбол вне политики там, да?)
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    Cleaner
    1712350549
    Это не конфликт. Это украинский тренер СВОИХ СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ боится...(
    Ответить
    Эдуард-Кавалерянц-yandex
    1712387503
    Петраков возомнил себя Лобоновским? Просто смешно парень!!!!!!
    Ответить
    СПОРТ 21 века
    1712396687
    Хоренчик играет в России поэтому и не вызывает. Здесь всё предельно ясно. Играл бы где-нибудь в Испании, вызвал. С другой стороны, странно что Аванесяна вызывает, ведь он тоже игрок с российского чемпионата (игрок Балтики) и Калининград тоже Россия, хотя местные говорят Восточная Пруссия. Правда, на сколько известно, поляки и украинцы всегда хорошо относились к Калининграду. Тоже самое можно сказать и про белорусов. Лукашенко сам не раз отмечал, что калининградцы это наши самые близкие друзья.
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    Саша-Юрков.-yandex
    1712404818
    Хохлохряк он и в Армении хохлохряк зомбированный.
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    Таврида
    1712431490
    "Хочу лишь добавить ко всему этому, что я люблю Армению и очень скучаю по армянским болельщикам". Да нет проблем, "Пюник " и "Арарат" будут рады видеть тебя в своих рядах. Или затык в том, что с армянских болельщиков придет меньше гешефта, чем с болельщиков "Ростова"? Посмотрим что выберет патлатый горбонос - Армению или деньги. Ары такие ары...
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