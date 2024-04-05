Байрамян из «Ростова» ответил на вопрос о конфликте с украинским тренером сборной Армении

Полузащитник «Ростова» Хорен Байрамян высказался о разногласиях с главным тренером сборной Армении Александром Петраковым.
Украинец не вызывает игрока в национальную команду с марта 2023 года.
«Недопонимание с Петраковым и мое будущее в сборной Армении? Он тренер, я – игрок. Он решает, кого вызывать, а кого нет.
Хочу лишь добавить ко всему этому, что я люблю Армению, хочу играть за свою сборную и очень скучаю по армянским болельщикам», – заявил Байрамян.
- Футболист «Ростова» провел за сборную Армении с осени 2020 года.
- Его статистика: 22 матча, 2 гола, 1 ассист.